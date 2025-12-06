A nap legfontosabb hírei – 2025.12.06.

Orbán Viktor: Aki gyerekekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani! – Kecskeméten tartott „háborúellenes gyűlést” a DPK
Csiszár Jenő törvényt sértett a DPK-s Orbán-interjúval?
Magyar Péter Kecskeméten: A Fidesz választási vereségre készül, nem is kicsire
Kétharmados támogatottság a Tisza nyíregyházi jelöltje mögött a 21 Kutatóközpont szerint
„Rendszeresen molesztált, mindenféle szexuális tartalmakat kellett nézzek, segíteni neki szexuális dolgokban” – Juhász Péternél szólalt meg egy Szőlő utcai nő
Kövér László elmondta, szerinte ki az igazi NER-lovag
Úgy tűnik, végre kibékült Tóth Gabi és Tóth Vera
Óriási győzelem: Sárkány Zalánnak már Eb-aranya is van
Megdöntötték Hosszú Katinka 2016-ban felállított országos csúcsát