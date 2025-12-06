a nap legfontosabb hírei
A nap legfontosabb hírei – 2025.12.06.

admin Rugli Tamás
2025. 12. 06. 20:52

Orbán Viktor: Aki gyerekekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani! – Kecskeméten tartott „háborúellenes gyűlést” a DPK

Csiszár Jenő törvényt sértett a DPK-s Orbán-interjúval?

Magyar Péter Kecskeméten: A Fidesz választási vereségre készül, nem is kicsire

Kétharmados támogatottság a Tisza nyíregyházi jelöltje mögött a 21 Kutatóközpont szerint

„Rendszeresen molesztált, mindenféle szexuális tartalmakat kellett nézzek, segíteni neki szexuális dolgokban” – Juhász Péternél szólalt meg egy Szőlő utcai nő

Kövér László elmondta, szerinte ki az igazi NER-lovag

Úgy tűnik, végre kibékült Tóth Gabi és Tóth Vera

Óriási győzelem: Sárkány Zalánnak már Eb-aranya is van

Megdöntötték Hosszú Katinka 2016-ban felállított országos csúcsát

Szoboszlai megint betalált, a Liverpool megint nem nyert

„Máig nem nem tudom” – Milák Kristóf korábbi edzőjének még most sincs válasza arra, mi történt
Bongor: Azt nem írtam bele a dalba, hogy kijöttek apám kollegái, és elvitték az összes fegyvert a házból
„Kezdjenek el menekülni” – üzeni Rákay Philip Magyar Péteréknek
Fuvarozók Lázárék döntéséről: „súlyos tévedés”, „indokolatlan csapás”, melynek többletköltségét előbb-utóbb a lakosság nyelheti le
Magyar Péter átnevezné a vármegyéket
