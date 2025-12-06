„Nem gondoltam volna” – megdöntötték Hosszú Katinka 2016-ban felállított országos csúcsát

Ábrahám Minna országos csúccsal ötödikként bejutott a 100 méteres gyorsúszás szombati döntőjébe a Lublinban zajló rövidpályás Európa-bajnokságon. Az Egyesült Államokban készülő 19 éves versenyző

52.08 másodperces időt ért el a péntek esti középdöntőben, amivel a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka 2016-os, 52.12-es rekordját adta át a múltnak.

„Nem gondoltam volna, hogy az első felnőtt országos csúcsom száz gyorson lesz, de nagyon örülök, hogy így alakult” – nyilatkozta Ábrahám az MTI-nek, hozzátéve, edzője, Magyarovits Zoltán arra hívta fel a figyelmét, hogy gyorsabban kezdjen.

A fiatal magyar versenyző megjegyezte, nagyon élvezi jelenleg a munkát, ezért lendületből folytatni fogja a felkészülést is.

Ábrahám Minna úszása:

A szám másik magyar versenyzője, Senánszky Petra akárcsak délelőtt, ezúttal is egyéni csúcsot úszott, 52.82 másodperces idejével a 12. lett.

Ábrahám Minna ezen az Eb-n már két ezüstnél jár: előbb 200 gyorson ért be másodikként, majd tagja volt az ezüstös 4×50-es mixed gyorsváltónak is.