A Fidesz választási vereségre készül, nem is kicsire Magyar szerint

„A Fidesz választási vereségre készül, nem is kicsire. Nem véletlenül írják át a méltán ismeretlen köztársasági elnök jogköreit. Nem véletlenül készül Lázár János cégek mögé bújva tízezer hektárnyi földet vásárolni. Nem véletlenül adja el Tiborcz István a napelemes cégét állami cégnek több milliárdért –mondta Magyar, aki itt is ismertette a nyíregyházi felmérés eredményét.

„2022-ben a Fidesz nyert a választókerületben. Most jelöltjük, Gajdos László 67 százalékon áll, a Fidesz jelöltje 25 százalék. Ez az igazi kétharmad” – jelentette ki Magyar.