Karácsony: Ordít, hogy egy céljuk volt, a főpolgármester bokáztatása és Budapest meghunyászkodásra kényszerítése

Magyarország kormánya uzsoráskormány.

– írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arra a törvényjavaslatra, amelyet ma nyújtott be a kormány egy Budapestnek nyújtandó segélyhitelről.

Ráadásul minősített eset, mert előbb kizsebeli Budapestet, majd amit törvénytelenül elvett a várostól, azt hitelként akarja nagy kegyesen visszaadni kamattal. Zsebes uzsorások. Ott tartunk, hogy a kormány saját törvényjavaslata cáfolja meg a miniszterelnök kimondott szavait. Teljességgel végiggondolatlan szöveg került a parlament honlapjára, olyan, ami minden egyes, első személyben megfogalmazott ígéret ellenére sem garantálja azt, hogy a Budapest-család dolgozói időben megkapják a bérüket. Ordít róla, hogy egy céljuk volt: a főpolgármester bokáztatása és Budapest meghunyászkodásra kényszerítése. Mert még mindig nem fogják föl, hogy Budapest nem fog letérdelni, és nem engedi a gerincének megroppantását.

– teszi hozzá, kiegészítve azzal, hogy:

A kormány hitelnek nevezi azt, ami valójában adósság, segítségnek nevezi azt, ami valójában kötelesség. Minden forint, amit Budapest visszakap, az nem adomány, nem kegy, hanem a budapestiek pénze, amit törvénytelenül vettek el tőlük. De van ebben a »törvényjavaslatban« legalább egy beismerés: hat hónapos határidőket tartalmaz, amiből következik, hogy a kormány nem tervez hat hónapnál tovább. Ebben legalább egyetértünk. Én nem másért küzdök, mint hogy Magyarország kormánya tartsa be Magyarország törvényeit. Meg az is lehet, hogy ez a küzdelem most kezdődik csak igazán. Budapest működőképessége, a dolgozóink bérének kifizetése számomra nem lehet presztízskérdés, kisstílű politikai játszmák áldozata. Ha a kormány minden ígérete ellenére a dolgozóink nem kapják meg időben a pénzüket, akkor pontosan tudják, hol és kitől kell majd követelniük, kin kell behajtani az ígéretét. Ha így lesz, akkor abban nem lesz köszönet.

Nincs több angolnázás

A javaslatra Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter is reagált. Azt írta a Facebookon:

Nyilvánosan beismerni és megmenekülni tőle – ez a kötött sorrend, másképp nem megy. Karácsony Gergely csődbe vitte a várost. Ezt áttételesen maga is elismeri, amikor mentőövet kér a kormánytól. Nyilvánosan azonban még mindig tagadni próbál: nem jelent nyilvánosan csődöt, pedig ezt nemcsak az íratlan, de az írott szabályok is megkövetelik tőle. Az 1996. XXV. törvény értelmében lehet kezdeményezni adósságrendezési eljárást. Ennek során csődbiztos neveznek ki, aki megoldja a helyzetet, amit a város vezetése már nem tud. (Vagy nem akar.)

Lázár hozzáteszi, hogy szerinte Budapest vagy nem ismeri a törvényeket, vagy azt gondolja, hogy rá nem vonatkoznak.

Mindeközben a választókerületemben lévő Ambrózfalva csődeljárásnak vetette alá magát, épp most érnek a végére. Átütemezik az adósságfizetést, és új pénzügyi tervet kell készíteniük, hogy kilábaljanak a bajból. Felelősségteljes döntést hoztak, behúzták a kéziféket a település érdekében. Pedig kevesebb, mint 500-an élnek ott. Miért gondolja azt Budapest, hogy más szabályok vonatkoznak rá, mint bármely más önkormányzatra? A kétmilliós Budapest vajon fékezés nélkül megy a szakadék felé, vagy pedig a jajveszékelést lassan felváltják a tettek? Budapesten ma nagy baj van, de akár már holnap érkezhet a segítség. Orbán Viktor ugyanis hű a szavához: Magyarország kormánya nem hagyja, hogy a fővárosi vezetők alkalmatlanságának a budapestiek fizessék meg az árát. Nincs több haladék, nincs több angolnázás, Karácsony Gergely és körének ideje vállalnia a felelősséget. Beismerni, kimondani, vagy lemondani. Minden önkormányzatra ugyanazok a szabályok vonatkoznak. Nincs más út.

– teszi hozzá.