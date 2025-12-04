Elmondta egy 11 éves kislány a nagymamájának, hogy gyilkolni fog a nagypapája, ha elárulja, milyen szörnyűségeket művel vele

Tizenkét év fegyházra súlyosította a Győri Ítélőtábla annak a férfinak a büntetését, aki rendszeresen erőszakoskodott a 11 éves unokájával. A szörnyűségre úgy derült fény, hogy a kislány a nagypapa elköltözése után elmondta a nagymamájának a történteket.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség tájékoztatása szerint a férfinak 2023 őszén megszűnt a lakhatása, ezért a volt élettársa befogadta, akivel együtt lakott a 2012 novemberében született közös unokájuk.

A nagypapa kihasználva, hogy a kislány megkedvelte őt, vele több alkalommal, részben erőszakkal szexuális cselekményt végzett. Előfordult az is, hogy saját szexuális életéről trágár szavakkal mesélt a 11 éves gyermeknek. Azzal fenyegette meg, hogy ha elmondja a történteket, leszúrja az anyját és a nagymamáját

– fogalmazott az ügyészség.

A férfi 2023 decemberében elköltözött a volt élettársától. A kislány ekkor merte elmondani a nagymamájának, hogy a férfi milyen szörnyűségeket művelt vele, amíg náluk lakott. A nagyi ekkor feljelentést tett. A pedofil férfi elmenekült, tavaly júniusban fogták el végül.

A férfit 10 év fegyházra és 1 év közügyektől eltiltásra ítélték első fokon azzal, hogy végleg eltiltották minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal foglalkozhatna. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, az elkövető és a védője felmentésért fellebbeztek. A Győri Ítélőtábla a határozatában egyetértett az ügyészséggel.

A többszörösen büntetett előéletű férfi gátlástalanul követte el a bűncselekményt, és a kislány életében komoly károkat okozott, ezért a büntetést az ítélőtábla 12 évre emelte.