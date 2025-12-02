Szidták az anyját és apját, ezt mondta a nyílt utcán gyilkoló 19 éves miskolci fiú

Döbbenetes részleteket tudtunk meg arról a brutális gyilkosságról, ami a hét végén történt Miskolcon. Egy 19 éves fiatalember olyan súlyosan bántalmazta szombat éjszaka egyik ismerősét a Feszty Árpád úton, hogy az belehalt sérüléseibe. Az 59 éves férfi holttestét a járókelők találták meg az úton. A helyszínről elmenekülő fiatalt a tetthelytől néhány száz méterre fogták el.

Jogg Zsolt, a Borsod Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az emberölés elkövetésével gyanúsított férfi hajléktalan életmódot folytatott, és mivel munkahellyel, és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, ezért a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélye miatt elrendelte egy hónapos letartóztatását. A végzést mindenki tudomásul vette, így az végleges.

Az ügyész közölte, hogy a bűncselekménnyel gyanúsított fiatal beismerte bűnösségét kihallgatása során. Elmondta, hogy aznap egész nap italozott, és estére megivott hat-hét liter bort. Éjszaka találkozott az ismerősével – a későbbi áldozattal – az utcán, és együtt italoztak tovább. Összeszólalkoztak, és a fiatal a nyílt utcán megölte a férfit.

Az emberöléssel gyanúsított férfi azt állította, hogy a sértett beszólogatott neki, és szidta az anyját és az apját. Ezen ő felhúzta magát, és ököllel megütötte a másik férfit. A gyanúsított szerint az áldozat az ütéstől a földre zuhant, de felállt. Ekkor ő felvett egy méretes követ, és lendületből arcon ütötte vele a másik férfit.

– mondta lapunknak az ügyész. Ez az ütés már olyan erejű volt, hogy az 59 éves férfi végleg elterült a földön. A 19 éves fiú ezután még kétszer fejbe rúgta áldozatát. A fiatalember azt állította, hogy ekkor már nem mozdult az ismerőse, ettől pedig nagyon megijedt, és futva elmenekült.

Az emberölés bűntettével gyanúsított fiatalembert őrizetbe vették, a bíróság pedig, az ügyészség indítványára, elrendelte a letartóztatását. A döntést az ügyész, az elkövető és védője is tudomásul vette, így az végleges.