Emberi maradványoktól szabadult a lomtalanításon egy házaspár

2025. 12. 01. 17:34
Több doboznyi emberi csont került elő egy lomtalanításon a Ferencvárosban – közölte a Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkársága a Facebookon hétfőn. A látvánnyal – mint írták – egy kutyasétáltató szembesült, majd kiderült, hogy a csontokat

egy közelben lakó házaspár – akár egy lyukas lábost – dobta ki, mondván már nincs rá szükségük.

A BM közlése szerint a férj korábban egyetemi professzorként anatómiát és biofizikát tanított. A feltehetően kutatási célú szemléltető eszközöket fővárosi otthonában halmozta fel, ám arról megfeledkezett, vagy rá se hederített, hogy a hasztalanná vált, az igazságügyi orvosszakértő előzetes véleménye szerint legalább 30-450 éves, különböző korú és nemű emberekhez tartozó csontokkal hogyan kell bánni – fogalmaztak.

Az emberi maradványok, anatómiai hulladékok kezelése ennél ugyanis jóval szigorúbban szabályozott, speciális biztonsági és ártalmatlanítási intézkedéseket igényel.A BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja a körülményeket – írták.

