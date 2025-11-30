A Tisza Párt elnöke volt az ATV Heti Napló című műsorának vendége vasárnap, é rögtön meg is kapta a kérdést, hogy lesz-e vita a kampányban közte és Orbán Viktor között. Magyar Péter szerint mind a Tisza-, mind a Fidesz-szavazók elvárnák, hogy aki miniszterelnök akar lenni, az ne legyen gyáva kiállni egy élő egyenes vitára.

Arra a felvetésre, hogy például Menczer Tamás is rendszeresen arról kommunikál, hogy Orbánnak nem Magyarral van vitája, hanem Magyar „gazdáival”, a Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, ők is mondhatnák azt, hogy ki kinek a bábja, de ők nem mondanak ilyet, mert emberszámba veszik az ellenfeleiket. (Magyar a Tisza pénteki választási műsorában Orbán „tartótisztjének” nevezte Vlagyimir Putyin orosz elnököt.)

Nyíregyháza, és ami utána jött

Magyar azt mondta, ahogy ő sem, úgy szerinte senki nem számított arra, hogy amint bejelentik, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1-ben Gajdos László nyíregyházi állatparki igazgatót indítják egyéniben, a helyi Fidesz máris lemondásra szólítja fel Gajdost. Magyar szerint Orbán Viktor tudott erről, az ő hozzájárulása nélkül nem vetemedett volna olyan döntésre a nyíregyházi Fidesz, hogy ilyen látványosan nekimenjen egy köztiszteletben álló helyi személynek.

Magyar beszélt Gajdossal, aki elmondása szerint nem számított arra, hogy a Fidesz azonnal a lemondását követeli majd. A Tisza Párt elnöke itt jelentette ki, az lenne a minimum, ha Orbán Viktor, valamint a helyi fideszes polgármester, Kovács Ferenc bocsántot kérne Gajdos Lászlótól.

A kérdésre, hogy mikor ér véget a nyilatkozatstop a jelöltjeik számára, Magyar azt mondta, fognak beszélni az embereik, nemcsak helyi, országos témákban is, abban továbbra sem lát kivetnivalót, hogy a jelöltállítási folyamat lezárása előtt nem akarták, hogy a jelöltjelöltek bárkinek nyilatkozzanak. Itt tette hozzá, éppen Gajdos László volt az, aki felszólalt a nyíregyházi színpadon, és nem sokkal később máris kiadták rá a kilövési engedélyt.

A hogyantovábbról azt mondta, elmennek majd egy közös összetartásra, hiszen a pénteken bemutatott összesen 105 ember együtt, egyben még nem találkozott. Ahogy Magyarnak, úgy a jelöltjeiknak is az lesz a feladata a következő hónapokban, hogy mindenhova elmenjenek, a legeldugottabb településekre is, és „mindenkivel kezet rázzanak”.

Belső konfliktusok a jelöltállítás után?

Már a jelöltek bejelentésekor is külön, hosszabban beszélt Magyar Péter arról, hogy a továbbiakban is egységre lesz szükség, és ennek tükrében arra kéri a csalódott Tisza-szigetek tagjait, hogy álljanak be a körzetük győztes jelöltje mögé. Ezzel kapcsolatban is kapott kérdést a párt elnöke, aki azt mondta:

Ahol emberek vannak, ott mindig vannak csalódások, mindig vannak beépített emberek, mindig vannak küldött emberek. Egy-két sziget megszűnik, és közben száz és kétszáz alakul.

Azt nem erősítette meg, hogy azért szűnt volna meg a napokban több Tisza-sziget is, mert nem azok a jelöltek nyertek a párt előválasztásán, akinek ezek a csoportok drukkoltak. De „nyilván van, aki nem elégedett”, ezt elismerte

Ki emel adót?

Végül az adóemeléses téma is előkerült, ami a Fidesz legfőbb kommunikációs témája a Tiszával szemben, és ahonnan a muníciót a kormánypárt általában az Index cikkeiből meríti. Az Index pedig olyan dokumentumokra hivatkozik ezekben a cikkekben, amelyek állítólag a Tisza köreiből kerültek a birtokukba.

Magyar ezúttal is határozottan visszautasította, hogy bármi igaz lenne ezekből az állításokból, majd feltette azt a kérdés: „Elhiszi valaki azt a marhaságot, hogy egy politikai erő úgy akarna nyerni, hogy adókat emel?”. Majd megemlítette, hogy Orbán Viktor és a Fidesz volt, aki bevezette Európa legmagasabb áfakulcsát, és még meg is fejelte egy 4,5 százsalékos kiskereskedelmi különadóval.

Ezen a ponton vezette elő, hogy a Tisza nem vezet be ebadót, ellenben elképzelhetőnek tartja, hogy a házi zebrákra több száz milliós adót vetnek majd ki.