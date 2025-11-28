Térképen a Tisza Párt 104 egyéni képviselőjelöltje

Egész estét műsor keretében bejelentette a Tisza Párt, hogyan zárult a jelöltállítási folyamat második köre, ezzel együtt, kik lesznek a párt egyéni képviselőjelöltjei a 2026-os választáson.

Az első fordulóban gyengébben teljesítő Tarr Zoltán és Ruszin – Szendi Romulusz is javítani tudott, mindketten fordítottak a körzetükben és nyerték a saját versenyüket.

és – is javítani tudott, mindketten fordítottak a körzetükben és nyerték a saját versenyüket. Forsthoffer Ágnes , a párt alelnöke és Bóna Szabolcs , a párt agrárszakértője hatalmas magabiztossággal nyert, előbbi Veszprém 2-ben, a balatonfüredi körzetben, utóbbi Csorna térségében, Győr-Moson-Sopron megye 3-ban.

, a párt alelnöke és , a párt agrárszakértője hatalmas magabiztossággal nyert, előbbi Veszprém 2-ben, a balatonfüredi körzetben, utóbbi Csorna térségében, Győr-Moson-Sopron megye 3-ban. A párt összes kirakatarca sikerrel vette a jelöltállítási folyamatot, mindannyian készülhetnek az országos kampányra.

Borsod 7-ben és Szabolcs 1-ben továbbra sem tudni, kik lesznek a jelöltek, az itteni ügyekről az elnökség dönt majd, Magyar Péter azt ígéri, rövidesen pótolják ezt az adósságukat.

azt ígéri, rövidesen pótolják ezt az adósságukat. A most bejelentett 104 jelölt 33 százaléka nő, a jelöltek átlagéletkora 47 év.

Magyar Péter azt is megjegyezte, bár az elnökségnek volt vétójoga, egyik körzetben sem éltek ezzel a lehetőséggel.

Alább országos és budapesti térképen is áttekinthetők a választókerületek és a tiszás jelöltek.