Térképen a Tisza Párt 104 egyéni képviselőjelöltje

Egész estét műsor keretében bejelentette a Tisza Párt, hogyan zárult a jelöltállítási folyamat második köre, ezzel együtt, kik lesznek a párt egyéni képviselőjelöltjei a 2026-os választáson.
- Az első fordulóban gyengébben teljesítő Tarr Zoltán és Ruszin–Szendi Romulusz is javítani tudott, mindketten fordítottak a körzetükben és nyerték a saját versenyüket.
- Forsthoffer Ágnes, a párt alelnöke és Bóna Szabolcs, a párt agrárszakértője hatalmas magabiztossággal nyert, előbbi Veszprém 2-ben, a balatonfüredi körzetben, utóbbi Csorna térségében, Győr-Moson-Sopron megye 3-ban.
- A párt összes kirakatarca sikerrel vette a jelöltállítási folyamatot, mindannyian készülhetnek az országos kampányra.
- Borsod 7-ben és Szabolcs 1-ben továbbra sem tudni, kik lesznek a jelöltek, az itteni ügyekről az elnökség dönt majd, Magyar Péter azt ígéri, rövidesen pótolják ezt az adósságukat.
- A most bejelentett 104 jelölt 33 százaléka nő, a jelöltek átlagéletkora 47 év.
- Magyar Péter azt is megjegyezte, bár az elnökségnek volt vétójoga, egyik körzetben sem éltek ezzel a lehetőséggel.
Alább országos és budapesti térképen is áttekinthetők a választókerületek és a tiszás jelöltek.
