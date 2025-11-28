Novák Katalin nem árulta el, hogy Semjén Zsolt lobbizott-e nála azért, hogy adjon magyar állampolgárságot Hilarionnak

Azt már eddig is tudtuk, hogy Hilarion még 2022-ben kapott magyar állampolgárságot és útlevelet, annak ellenére, hogy megbukott a nemzetbiztonsági vizsgálaton. Vásárolt egy luxusingatlant Budapest mellett, és szoros kapcsolatot alakított ki a Moszkvával jó viszont ápoló magyar kormánnyal, különösen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, akitől később kitüntetést is kapott. 2025 novemberében Semjén egy parlamenti meghallgatáson annyit fűzött a történtekhez, hogy egyházi vezetők kérvényezhetik az állampolgárságot, és tagadta, hogy Hilarionnal magánjellegű kapcsolatban állt volna. Nemrég akkor írtunk Hilarionról, amikor kikerült egy videó, ahogy az FSZB központjában lövöldözik.

Hilarion magyar útlevelének történetéhez tett hozzá pár adalékot Panyi Szabolcs, a Vsquare újságírója. Aki azzal kezdi bejegyzését, hogy a későbbi kegyelmi botrányba belebukó Novák Katalin 2022 közepén, hivatalba lépése után nem sokkal hagyta jóvá Hilarion honosítását. Az orosz pap ekkor ugyan még nem zaklatta Suzukit – ő csak később lett asszisztense a papnak –, azonban a Novaya Gazeta Europe korábbi cikkei szerint Hilariont már eleve azért helyezhették át Moszkvából Budapestre, mert odahaza is hasonló botrányai voltak.

Panyi megkérdezte, hogy Novák Katalin Hilarion állampolgárságának megadásakor tudott-e arról, hogy a kémelhárítás nemzetbiztonsági kockázatot tárt fel, Novák felülbírálta-e ezeket az aggályokat, illetve, hogy Semjén Zsolt közbenjárt-e Nováknál is Hilarion állampolgársága érdekében.

A Sándor-palota annyit közölt a kérdésre, hogy konkrét honosítási ügyekről nem hozhatnak nyilvánosságra információkat, és hangsúlyozta, hogy az államfő minden esetben miniszteri előterjesztés és ellenjegyzés alapján jár el. Arra nem tértek ki, hogy a jelenlegi elnök, Sulyok Tamás visszavonná-e Hilarion állampolgárságát a biztonsági kockázatok miatt.

Novák titkársága a következő választ küldte:

Novák Katalin elnökként minden állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyben a kormány illetékes tagjának előterjesztésére és ellenjegyzésével, a hatályos jogszabályok szerint hozott döntést. Elnök asszonynak nincs és nem is volt személyes kapcsolata az érintett személlyel, legfeljebb protokolláris rendezvényeken találkozhattak.

Ebből tehát az következik, hogy sem Sulyok hivatala, sem Novák nem volt hajlandó elárulni, hogy az akkori köztársasági elnök tudott-e Hilarion átvilágításának eredményéről, illetve hogy Semjén Zsolt nyomást gyakorolt-e az állampolgárság megadása érdekében.

Reggeli cikkünkben arról írtunk: Hilarion volt budapesti orosz metropolita 2023 októberében titokban felkereste azt az orosz-lett oligarchát, Pjotr Avent, akinek a szankciós listáról való levételéért hónapokon át lobbizott Brüsszelben a magyar kormány – tárta fel a 24.hu és a Re:Baltica. Amíg Aven állítása szerint csupán nosztalgikus, baráti találkozóról volt szó, Hilarion egykori asszisztense úgy tartja, a pap közvetítőként lépett fel az üzletember és a Fidesz között.