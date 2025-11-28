Felmondta az Iványi Gáborékkal kötött szerződését a Belváros

Az V. kerület eddig 30 főnek biztosított nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület révén. Azonban Belváros-Lipotváros fideszes többségű önkormányzata a csütörtöki képviselő-testületi ülésen úgy döntött, hogy felmondja a hajléktalan-ellátásra kötött szerződését az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesülettel – számolt be Herfort Marietta önkormányzati képviselő a Facebookon, amelyet a hvg.hu szemlézett.

Az ezzel kapcsolatos napirendi pont a testületi ülés meghívójában még nem szerepelt, az ülés előtti estén, sürgősségi indítványként nyújtották be. A portál azt írja, hogy ennek ellenére csütörtökön már meg is szavazták a képviselők a szerződés felmondását, amelyet Herfort szerint a Magyar Vöröskereszt jövőbeni szolgáltatásainak bevonásával indokoltak. Az V. kerület eddig 30 fő számára biztosított nappali melegedőt és 30 főnek éjjeli menedékhelyet az Oltalommal kötött ellátási szerződés révén, továbbá finanszírozta egy utcai szociális munkás bérét is. Az Oltalom Karitatív Egyesület a József nádor téren működteti a Női Átmeneti Hajléktalan Szállót, aminek fenntartását évekkel ezelőtt vette át a Fővárosi Önkormányzattól, jelentős terhet átvállalva a fővárosi szociális ellátórendszertől.