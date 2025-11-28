Hadházy: szigorúan kötelező drogprevenciós előadásra kell menniük az állatorvos-hallgatónak

Felháborodott állatorvostan hallgatók jelezték, hogy röviddel a vizsgaidőszak előtt kötelező drogprevenciós előadásra kell beülniük a jövő héten – írta Hadházy Ákos független képviselő a Facebook-oldalán.

A rektori körlevél szerint a részvétel mindenkinek szigorúan kötelező, előzetesen regisztrálni kell és fél órával hamarabb kell a helyszínre érkezni, hogy a jelenlétet ellenőrizni tudják. Az előadásról az sem maradhat el, akinek aznap az üllői nagyállat klinikán van jelenése: nekik kivetítőn kell követni a rendőrök előadását.

A képviselő, aki polgári szakmája szerint maga is állatorvos, azt írta, a diákok joggal kérdezik, hogy vajon a rendőrök mi újat tudnak nekik mondani mondjuk a ketaminról. Hadházy szerint az is jogos felvetés hogy miért a vizsgaidőszak előtt kell a hallgatókat „ezzel csesztetni”, mikor közismert, hogy a budapesti állatorvosi egyetem legendásan tömény, magolni való tananyagot „adnak le és kérdeznek ki indokolatlanul kemény módon”.

Hadházy megjegyzi, „a drog komoly, terjedő probléma, csakúgy, mint az alkohol az egymillió alkoholista hazájában, csak ugye a pálinka jó, a fű meg rossz Orbánék szerint”. De ahogyan olyan sok problémával történt, a hatalom itt sem a megoldására törekszik, hanem arra, hogy – orosz mintára – propaganda célokra használja fel a témát.

A drogos az új migráncs, ráadásul lehet válogatni a kormánypárti és ellenzéki drogosok között. Emellett látszatintézkedésekkel próbálja a cselekvés látszatát kelteni. Erre jó példa ez az egyetemi szeánsz. Akkor is, ha az anonim Facebook csoportban az egyik oktató arra célzott , hogy a gólyabálon történhetett valami súlyos eset, amit amúgy jól eltitkoltak a diákok és a nyilvánosság elől. Érdekes, az egyetemre évtizedek óta jellemző, kolleganőket abuzáló gólyatábori és egyéb eseteket soha nem szokta kötelező kollektív érzékenyítő tréning követni

– írta Hadházy.