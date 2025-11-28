Orbán vitte a selyemzsinórt: zalai látogatásán közölhette a helyi Fidesz-képviselővel, hogy már nem ő a jelölt

Személyesen vitte a selyemzsinórt Orbán Viktor kedden Vigh Lászlónak, a Fidesz helyi országgyűlési képviselőjének Zalaegerszegre.

A Telex szerint teljesen váratlan volt a miniszterelnök bejelentése, hogy a Fidesz az előző három választáson győztes, 64 éves Vigh helyett Szilasi Gábor 37 éves zalaegerszegi önkormányzati képviselőt indítja a Zala vármegye 1. választókerületében.

Vigh, úgy tűnik, nem számított arra, hogy Orbán zalaegerszegi látogatása az ő lecserélésével jár, amit aztán a helyi lapban hoztak nyilvánosságra. Hétfőn a Facebook-oldalán még szorgalmasan osztotta tovább a kampányüzeneteket, kedd reggel pedig izgatottan várta a zalaegerszegi Flex Zala Automotive Next Gen gyáravatójára érkező „nagyon kedves vendéget”, a miniszterelnököt. Azt ígérte követőinek, hogy hamarosan beszámol a részletekről, de az esemény után egy Orbán-idézetet leszámítva másfél napig néma maradt a közösségi médiában máskor meglehetősen aktív fideszes képviselő.

A miniszterelnök a megyei lapnak, a Zaolnak úgy fogalmazott, hogy régi bajtársára, Vighre a parlamenti választás után is számít, de nem képviselőként, hanem kormányzati feladatra kéri majd fel. Ehhez persze az is kell, hogy ismét a Fidesz kerüljön kormányra. Vigh hosszú hallgatás után, egy nappal Orbán bejelentése után búcsúzott el közösségi oldalán a választóitól. Utódját, a Fidesz zalai jelöltjét egy szóval sem említette meg a bejegyzésben.

A Fidesz vezetése nem csak itt döntött a csere mellett: a választókerületek több mint harmadában friss, az országos politikában újoncnak számító fiatal arcokkal igyekeznek felvenni a versenyt a Tisza Párt csütörtökön lezárult előválasztásának győzteseivel.