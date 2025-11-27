Felvette egy ház biztonsági kamerája, hogy a szomszéd patkánymérges ételeket dob a kutyáknak

Meg akarta mérgezni a szomszédja kutyáit egy férfi Szentesen. A ház biztonsági kamerája szerencsére rögzítette azt, ahogy a férfi bedobja a mérget a szomszédja udvarára. A Szentesi Járási Ügyészség állatkínzás bűntette miatt állítja bíróság elé az elkövetőt.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint az elkövetőt már hosszabb ideje zavarta a kutyák ugatása. Ezért idén júniusban kétszer is patkányméreggel átitatott ételt dobott be szomszédja udvarára. Miután az állatok megették a mérget levertek lettek, ezért gazdájuk állatorvoshoz vitte a kutyákat. A gyógyszeres kezelés hatására egyik kutya sem pusztult el.

A járási ügyészség felfüggesztett börtönt kért az állatkínzás bűntettével vádolt férfira.