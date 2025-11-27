Vese- és ízületi problémákkal fordult gyöngyösi háziorvosához egy 50 év körüli férfi, akiről az orvosi kezelés során nemsokára kiderült, hogy egy légpuskából származó golyó van a koponyájában – nagyjából negyven éve.

Az esetet a Blikk írta meg. A férfi – aki kérte, hogy semmilyen adata ne kerüljön nyilvánosságra, semmiképp ne legyen beazonosítható – jól emlékezett az esetre. Elmondta, hogy még gyerekkorukban a testvérével megihlette őket Tell Vilmos legendája, megpróbálták annak híres mutatványát leutánozni: íj és nyílvessző helyett egy légpuskával próbálta testvére lelőni az ő fejéről az almát,

de célt tévesztett és fejbe lőtte a ma már az ötvenes éveiben járó férfit.

A férfi azt is elmondta, tartottak attól, hogy a mutatvány miatt komolyabb szidást kapnak az édesanyjuktól, ráadásul nem is tűnt súlyosnak a seb – az elmondottak szerint ájulás, eszméletvesztés, később látásprobléma sem következett be –, ezért egyszerűen elhallgatták otthon a fejlövést, és egészen a közel múltig nem is szóltak róla senkinek.

A férfit kezelő gyöngyösi háziorvos azt mondta, kezdetben nem gyanakodott semmire, azt gondolta, teljesen normális, hogy egy ötvenes férfinak a fentihez hasonló panszai vannak, de egy általános kivizsgálást azért elindítottak. Ennek során egy röntgenfelvétel is készült a páciens koponyájáról, ekkor vették észre az apró, de világos kis foltot a homlok táján.

Szerencse volt, hogy röntgen helyett nem MR-vizsgálatot csináltak a betegen, hiszen az erős mágneses tér elmozdíthatta volna a lövedéket, ami akár életveszélyes állapothoz is vezethetett volna

– tette még hozzá a háziorvos, aki azóta ideggyógyásszal is egyeztetett az ügyben, aki azon az állásponton volt: ha eddig nem okozott panaszt, akkor nem biztos, hogy bolygatni kellene a golyót.