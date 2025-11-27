6-os villamosBKKmenetrenddecember
Belföld

BKK: változik a 6-os villamos menetrendje decemberben

Csóti Rebeka / 24.hu
24.hu
2025. 11. 27. 13:54
Csóti Rebeka / 24.hu

A 6-os villamos decemberben több éjszaka nem közlekedik karbantartás miatt, helyette 6-os jelzéssel pótlóbusszal lehet utazni – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A BKK információi szerint:

  • november 30-tól december 4-ig,
  • december 7-től 11-ig,
  • illetve december 14-től 18-ig minden vasárnap, hétfő, kedd, szerda és csütörtök éjszaka,
  • valamint december 29-én, hétfőről keddre virradó éjszaka 0 és 4 óra között a 6-os villamos helyett pótlóbusz jár majd.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg.

A pótlóbuszok a Széll Kálmán tér felé nem állnak meg a Margitszigetnél. A 931-es autóbusz Pest felé a Margit híd, budai hídfőben a villamosperon helyett a közúton kijelölt megállóban áll majd meg.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kiszámolták, mennyivel emelkedtek volna a nyugdíjak svájci indexálással 2010 és 2024 között
Összeomlott a Netflix a Stranger Things premierje miatt
Tóth Gabi: Tudjátok, hány ismert ember van ebben a szakmában, akiről ha tudnátok, milyen, utálnátok, mint a szart?
Sarka Kata arról, hogy maholnap 40 éves: Nem félek, mert van férjem, három gyerekem és egy kiskutyám – nagyon a helyemen vagyok
Karácsony tüntetéssel vonul a Karmelita elé jövő héten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik