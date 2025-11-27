Kommandósok csaptak le egy drogozó rendőrnőre és a drogkereskedelemmel gyanúsított férjére

Kommandósok csaptak le egy békési rendőrnőre és a férjére egy összehangolt akció során. A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség összesen öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A rendőrnőt és két vásárlót fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével, míg a nő férjét és egy másik férfit dogkereskedelemmel gyanúsítanak.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a gyanúsítottak részbeni beismerő vallomást tettek a kihallgatásuk során. Közülük két férfinek rendelték el a letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint egy békési férfi tavaly szeptembertől kannabisz növényi törmeléket szerzett egy Csongrád-Csanád vármegyei férfitól azért, hogy eladja. A rendőrnő férje egy grammos alufólia pakkokba csomagolta otthonában a kannabiszt, majd azt havi rendszerességgel értékesítette munkahelyén egy kollégájának és még egy embernek.

A békési férfitől kábítószergyanús anyagokat foglaltak le abban a lakásban, ahol a feleségével közösen él. És minden érintett személy esetében sor került vér és vizelet mintavételre, amely pozitív eredményeket hozott.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a békési és a csongrádi férfit kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, míg a két vásárlót és a nőt fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével gyanúsítja. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és letartóztatta a rendőrnő férjét, és a másik drogkereskedelemmel gyanúsított csongrádi férfit is. A rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt.