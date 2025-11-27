rendőrbűnügyletartóztatásbékés
Belföld

Kommandósok csaptak le egy drogozó rendőrnőre és a drogkereskedelemmel gyanúsított férjére

ugyeszseg.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 27. 10:50
ugyeszseg.hu

Kommandósok csaptak le egy békési rendőrnőre és a férjére egy összehangolt akció során. A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség összesen öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként. A rendőrnőt és két vásárlót fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével, míg a nő férjét és egy másik férfit dogkereskedelemmel gyanúsítanak.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a gyanúsítottak részbeni beismerő vallomást tettek a kihallgatásuk során. Közülük két férfinek rendelték el a letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint egy békési férfi tavaly szeptembertől kannabisz növényi törmeléket szerzett egy Csongrád-Csanád vármegyei férfitól azért, hogy eladja. A rendőrnő férje egy grammos alufólia pakkokba csomagolta otthonában a kannabiszt, majd azt havi rendszerességgel értékesítette munkahelyén egy kollégájának és még egy embernek.

A békési férfitől kábítószergyanús anyagokat foglaltak le abban a lakásban, ahol a feleségével közösen él. És minden érintett személy esetében sor került vér és vizelet mintavételre, amely pozitív eredményeket hozott.

A Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség a békési és a csongrádi férfit kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, míg a két vásárlót és a nőt fogyasztással elkövetett kábítószer birtoklás vétségével gyanúsítja. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egyetértett az ügyészség indítványával, és letartóztatta a rendőrnő férjét, és a másik drogkereskedelemmel gyanúsított csongrádi férfit is. A rendőr szolgálati jogviszonya időközben megszűnt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kifizették a német prémium autót, de nem kapták meg a kocsit, egy benzinkúton kirángatták az eladót a járműből, majd elhajtottak
Jóval drágább lett a rezsivédelem
Szenvedélyes nők: Herendi elhozta a moziba a középszerű tévézés élményét
Lázár közölte, a MÁV megkapta a 1 milliárd eurós fejlesztési hitelt, amiről háromszor állította, hogy a Tisza miatt nem adják oda
Kormányinfó: Gulyás „sem megerősíteni, sem cáfolni” nem akarta Orbán pénteki moszkvai útját
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik