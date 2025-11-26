Török Gábor a Medián méréséről: Már alig akad a két nagy párton kívüli választó az országban

Reagált Török Gábor politikai elemző a Medián mai mérésére, mely szerint zárult az olló a Tisza Párt és a Fidesz között. Az intézet november végi számai alapján ősszel a Fidesz 3 százalékpontot, a Tisza pedig 1 százalékpontot javított, aminek az az oka, hogy hónapról hónapra csökken a bizonytalanok aránya. A Tisza csökkenő előnyéről számolt be nemrég az IDEA is.

A Fidesz tehát ősszel egyértelműen javított a pozícióján, amit az is jól mutat, hogy a közhangulatban is javulás tapasztalható az intézet adatai szerint – bár a megkérdezettek 60 százaléka (de már nem 70, mint júniusban) még mindig azt válaszolja, hogy »rossz irányba mennek a dolgok«

– írta Facebook-oldalán Török, hozzátéve, hogy a Tisza 38, a Fidesz 33 százalékon áll a teljes népességben, ami „azt jelenti, hogy már alig akad a két nagy párton kívüli választó az országban”.

Felidézte, hogy négy éve ilyenkor a Fidesz vezetett 5 százalékponttal az ellenzéki összefogás előtt, 39-34-re, és a népesség 52 százaléka vélekedett úgy, hogy rossz irányba tart az ország.

Az ősz beköszöntével ismét teljesen eltérő politikai valóságokról kezdtek beszélni a kormánypárti és a kormánytól független közvélemény-kutatók, a jelenségről az alábbi cikkünkben írtunk.

A Törökülés legutóbbi adását itt tekinthetik meg.