Feljelentette Hadházy Ákost Zalaegerszeg fideszes polgármestere

Rágalmazás és becsületsértés vádjával feljelentést tett Hadházy Ákossal szemben a zalaegerszegi fideszes polgármester. Balaicz Zoltán az ugytudjuk.hu-nak küldött válaszában azt írta, hogy a független országgyűlési képviselő „nemrég újra hazug sejtetéssel és rágalmazásra, becsületsértésre alkalmas igaztalan vádakkal próbálta beszennyezni a zalaegerszegi közéletet”.

Hadházy már október elején arról írt, hogy egy vezető fideszes politikus, illetve egy helyben ismert, sok közbeszerzést elnyerő vállalkozó is érintett lehet egy kábítószer-razziát követően indult büntetőügyben Zalaegerszegen. A képviselő a minap már arról számolt be, hogy a városban az a hír terjedt el, hogy „a polgármester is érintett abban a drogügyben, amelyik egy, a polgármesterrel jó kapcsolatot ápoló vállalkozó drogpartiján kezdődött és aztán nagy mennyiségű kábítószer megtalálásával folytatódott”. Balaicz ezzel kapcsolatban azt írta, hogy sem kormánypárti, sem ellenzéki zalaegerszegi politikus vagy közszereplő ellen nem volt és jelenleg sincs folyamatban semmilyen rendőrségi vagy ügyészségi eljárás, sem drogyügyben, sem más ügyben és „senki nem vett részt semmilyen drogpartin”.

Hadházy azóta külön posztban reagált a feljelentésére, amelyben azt írta, hogy „nagyon boldog leszek (tényleg!), ha kiderül, hogy az a sok ember mind tévedett, aki megkeresett ezzel a hírrel és az ügyészség és a rendőrség csak kommunikációs ügyetlenség miatt nem cáfolta a dolgot”. Hozzátette, hogy az, hogy a polgármester feljelentéssel fenyegetőzik,

önmagában nem megnyugtató: ezt szokták mindig csinálni a fideszesek, amikor valamilyen nyílt, pofátlan lopáson kapom őket.

Szerinte a polgármesternek nem rá, hanem a rendőrségre és az ügyészségre kellene haragudni, ugyanis a hatóságok nem cáfolták az értesüléseit.