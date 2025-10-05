Hadházy egy fideszes politikust sejt egy zalai kábítószeres ügyben, ám ezt a hatóságok nem erősítették meg

Sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tagadja azt az elég meredek állítást, hogy egy zalaegerszegi vezető fideszes politikus, illetve egy helyben ismert, sok közbeszerzést elnyerő vállalkozó is érintett lehet egy kábítószer-razziát követően indult büntetőügyben

– írja vasárnapi Facebook-posztjában Hadházy Ákos .

A független parlamenti képviselő információ szerint a zalai vármegyeszékhelyen ismert vállalkozókat és egy helyi vezető politikust is előállított a rendőrség, miután rajtaütöttek egy bulin, ahol nagy mennyiségű kábítószert találtak. Hadházy úgy tudja, hogy az érintett politikust elengedték, de még mindig akad az előállítottak között olyan személy, aki letartóztatásában van.

A parlamenti képviselő az állítása igazolására közzétette a rendőrséggel és a legfőbb ügyésszel folytatott levelezését, amelyből az derül ki, hogy valóban folyamatban van egy kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás, amelyben zalai vállalkozók is érintettek, ám helyi politikus érintettségét egyik hatóság sem erősítette meg Hadházy kérdésére.

Az ORFK hivatalos válaszában egyébként az szerepel, hogy a hatóság „nem vezet nyilvántartást arról”, hogy a zalaegerszegi kábítószeres elkövetők között akad-e ismert vállalkozó vagy politikus. Hozzátették: Zalában 2025-ben összesen 26 büntetőeljárás indult kábítószerrel kapcsolatos ügyekben.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szintén válaszolt Hadházy érdeklődésére, és azt közölte, hogy folyamatban van egy, kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárás, amely helyi vállalkozókat is érint, közülük eddig három gyanúsítottat tartóztattak le. Helyi politikus érintettségéről a legfőbb ügyész sem tett említést.

Hadházy gyanúját a hatósági válaszok nem oszlatták el teljesen.

Ha igaz, hogy a politikust »kiemelték« az ügyből, az elég szomorú, de egyáltalán nem szokatlan eljárás lenne. Hiszen, ha kiderül a fideszes érintettség, az nem illene bele abba a putyini stratégiába, hogy a kábítószer-ellenes küzdelmet az ellenzékkel való leszámolásra használják fel. Abba a trendbe viszont nagyon is beleillene, hogy az ügyészség fideszes politikusokat ment ki kínos ügyekből

– fogalmazott Hadházy, aki egyelőre nem szolgált bizonyítékkal arról, hogy a zalai büntetőügyben a rendőrség „kimentett volna” egy kormánypárti politikust.