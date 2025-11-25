Bejelentette a Tisza, hogy a jelöltjeik közül kik jutottak tovább a második fordulóba

Kedd délelőtt bejelentette a Tisza Párt, hogy képviselőjelöltjeik közül kik jutottak tovább a jelöltállító szavazás második fordulójába. Minden választókerületben három jelölt indult, de az első körös szavazáson a Tisza Szigetek tagjai két jelöltre szűkítették a mezőnyt. Közülük már a választókerületek lakossága választja ki, hogy melyik jelölt mérkőzzön meg a Fidesszel a 2026-os parlamenti választáson.
A Tisza november 17-én mutatta be, hogy kik szállnak ringbe az első körös hármas versenyben – most ez a lista szűkült le 103 körzetben, tehát 206-an maradtak talpon. Két választókerületben, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-ben és Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-ben, családi és egészségi okok miatt, egyelőre nem indult el az előválasztás, a budai Hegyvidéken pedig maga a pártelnök, Magyar Péter indul, ezért itt eleve nem rendeznek előválasztást.
„Ma déltől indul és csütörtök 19 óráig tart a szavazás a második köre” – jelentette be a Facebookján Magyar Péter, aki megköszönte a munkát annak a 103 jelöltnek, akik most nem jutottak tovább, a továbbjutóknak pedig gratulált. Ebben a fordulóban már bárki szavazhat, aki jövő április 12-éig betölti a 18. életévét és rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel, mondta Magyar, aki örül annak, hogy a továbbjutó jelöltek 30 százaléka nő.
Az első szavazás eredményeképp a Tisza országosan ismert jelöltjei mind továbbjutottak az első két hely valamelyikén.
- Dunaújvárosban továbbjutott Nagy Ervin színész, valamint Csalami-Vörös Csaba, aki 2005-ben a Hír TV-nél kezdte a műsorvezetői pályafutását, később dolgozott a Duna TV-nél, és volt az M5 szerkesztője is, jelenleg pedig buszvezetőként dolgozik. Az első fordulóban Nagy Ervin 43 százalékot ért el, Csalami-Vörös Csaba 31-et, míg Gebei Bálint 26-ot.
- A Szolnokot és térségét magába foglaló Jász-Nagykun-Szolnok egyesben indul a jelöltségért Rost Andrea opera-énekesnő. Az első fordulóban Rost Andrea az összpontszám 43 százalékát, Albelné dr. Hoksári Éva jogász, IT-projektmenedzser a 32 százalékát, míg Orvos Nikoletta ingatlanértékesítő vállalkozó a 25 százalékát szerezte meg.
- Hajdúszoboszlón Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök indult, aki viszont csak második helyen futott be az első fordulóban: Kovács Attila Zoltán ingatlanközvetítő az összpontszám 42 százalékát, Ruszin-Szendi a 34 százalékát, míg Gálóczhi-Tömösváry Zsolt József a 24 százalékát szerezte meg.
- Budapest 2-es választókerületben az első fordulóban Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, a Van Helyed Alapítvány alapítója és a Tisza alelnöke 39 százalékot kapott, Borsós Gabriella romológiai tanulmányokat végző pedagógus 35-öt, míg Lovkó Luca 26-ot.
- Bujdosó Andrea fővárosi frakcióvezető Menczer Tamás potenciális ellenfeleként a Pest megyei 3-as körzetben, Pilisvörösváron és környékén indult, és továbbjutott. Az első fordulóban az összpontszám 42 százalékát szerezte meg, míg Sasi-Nagy Edit jogi vezető, coach 31 százalékot ért el, Györe-Szűcs Sándor projektvezető, szoftverfejlesztő pedig 27-et.
- Orbán Árpád fővárosi képviselő Kiskunhalason indult. Az első fordulóban az összpontszám 42 százalékát szerezte meg, Karsai-Juhász Katalin énekszakos tanár 30 százalékot ért el, míg Dr. Vass Antal a kiskunhalasi kórház baleseti sebésze, korábbi traumatológus főosztályvezető orvosa 28 százalékon végzett.
- Frakciótársuk a közgyűlésben, Porcher Áron a fővárosi XVII. kerületben szoros versenyben, de szintén továbbjutott: az összpontszám 37 százalékát szerezte meg, Holló Szilárd ingatlanszakértő és szervezetfejlesztési tanácsadó, a helyi Lokálpatrióták Egyesületének elnöke 34 százalékot ért el, míg Nagy Zsombor adattudós 29 százalékon végzett.
- Pósfai Gábor operatív igazgató Budaörsön 40 százalékot ért el, Számadó Éva kommunikációs szakember, közgazdász az összpontszám 36 százalékát, míg Veszteg Zsolt üzletember az összpontszám 24 százalékát.
- Radnai Márk alelnök Esztergomban a szavazatok 44 százalékát kapta, Németh Norbert dorogi környezetmérnök a 30 százalékát, míg Illés Enikő vendéglátásból induló szociális szakember és oktató 26 százalékot szerzett.
- Tarr Zoltán EP-képviselő és alelnök a budapesti 16-os körzetben, Soroksáron és Pesterzsébeten indult, ahol az első fordulóban szoros versenyben a második lett. Kiss Máté jogász 39 százalékot szerzett, Tarr 37-et, míg Tóth Norbert, aki egy felkapott budapesti edzőterem vezetője, 24-et.
- Indult a választáson Forsthoffer Ágnes alelnök is, aki Balatonfüreden nagyot nyert: 46 százalékot szerzett, Kovács György vállalkozó 28-at, míg Perczel Nóra ápoló 26-ot.
- Tárkányi Zsolt sajtófőnök Debrecenben indult, és az első helyen végzett. Tárkányi Zsolt 41 százalékot kapott, Gál András rendszergazda 31-et, míg Barabás Zoltán étterem-tulajdonos 28-at.
A jelöltek túlnyomó része azonban továbbra is az országos közéletben eddig nem ismert civil, őket a választókerületek Facebook-oldalain lehet megismerni.
Mi jön ezután?
A Tisza pályázati úton választotta ki, kiket ajánl képviselőjelöltnek a szimpatizánsai figyelmébe. Közülük az adott kerületekben működő Tisza Sziget-tagok november 23–24-én választották ki a két legjobbat, akik továbbjutottak a második fordulóba. Ezután a választókerület teljes lakossága dönt arról, hogy ki legyen a végleges jelölt: a második szavazás egyből az első forduló után elkezdődik, november 25–27-e között viszont már bárki szavazhat, aki az adott választókerületben él, nemcsak a Tisza szigetesek. A végső jelölteket november 30-án jelentik be.
A szavazás mindkét köre a tavaszi Nemzet Hangja kampányban használt nemzethangja.hu oldalon zajlik, személyes szavazás nincs.
A tiszás jelölteket több cikkünkben mutattuk be: írtunk arról, hogy kik mérkőznek meg a Tisza jelöltállítása során a párt legismertebb arcaival és hogy a 2022-es választáson a jelenlegi képviselők milyen eredménnyel győztek a választókerületeikben. Ebben a cikkünkben azt szedtük össze, hogy kik indulnak azokban a választókerületekben, ahol másfél éve az előzetes várakozásokon felül, az országos eredményénél is sokkal jobban teljesített a Tisza, valamint külön írást szenteltünk a budapesti jelölteknek is.