Bejelentette a Tisza, hogy a jelöltjeik közül kik jutottak tovább a második fordulóba

Kedd délelőtt bejelentette a Tisza Párt, hogy képviselőjelöltjeik közül kik jutottak tovább a jelöltállító szavazás második fordulójába. Minden választókerületben három jelölt indult, de az első körös szavazáson a Tisza Szigetek tagjai két jelöltre szűkítették a mezőnyt. Közülük már a választókerületek lakossága választja ki, hogy melyik jelölt mérkőzzön meg a Fidesszel a 2026-os parlamenti választáson.

A Tisza november 17-én mutatta be, hogy kik szállnak ringbe az első körös hármas versenyben – most ez a lista szűkült le 103 körzetben, tehát 206-an maradtak talpon. Két választókerületben, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 7-ben és Szabolcs-Szatmár-Bereg 1-ben, családi és egészségi okok miatt, egyelőre nem indult el az előválasztás, a budai Hegyvidéken pedig maga a pártelnök, Magyar Péter indul, ezért itt eleve nem rendeznek előválasztást.

„Ma déltől indul és csütörtök 19 óráig tart a szavazás a második köre” – jelentette be a Facebookján Magyar Péter, aki megköszönte a munkát annak a 103 jelöltnek, akik most nem jutottak tovább, a továbbjutóknak pedig gratulált. Ebben a fordulóban már bárki szavazhat, aki jövő április 12-éig betölti a 18. életévét és rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel, mondta Magyar, aki örül annak, hogy a továbbjutó jelöltek 30 százaléka nő.

Az első szavazás eredményeképp a Tisza országosan ismert jelöltjei mind továbbjutottak az első két hely valamelyikén.

Dunaújvárosban továbbjutott Nagy Ervin színész, valamint Csalami-Vörös Csaba , aki 2005-ben a Hír TV-nél kezdte a műsorvezetői pályafutását, később dolgozott a Duna TV-nél, és volt az M5 szerkesztője is, jelenleg pedig buszvezetőként dolgozik. Az első fordulóban Nagy Ervin 43 százalékot ért el, Csalami-Vörös Csaba 31-et, míg Gebei Bálint 26-ot.

A jelöltek túlnyomó része azonban továbbra is az országos közéletben eddig nem ismert civil, őket a választókerületek Facebook-oldalain lehet megismerni.

Mi jön ezután?

A Tisza pályázati úton választotta ki, kiket ajánl képviselőjelöltnek a szimpatizánsai figyelmébe. Közülük az adott kerületekben működő Tisza Sziget-tagok november 23–24-én választották ki a két legjobbat, akik továbbjutottak a második fordulóba. Ezután a választókerület teljes lakossága dönt arról, hogy ki legyen a végleges jelölt: a második szavazás egyből az első forduló után elkezdődik, november 25–27-e között viszont már bárki szavazhat, aki az adott választókerületben él, nemcsak a Tisza szigetesek. A végső jelölteket november 30-án jelentik be.

A szavazás mindkét köre a tavaszi Nemzet Hangja kampányban használt nemzethangja.hu oldalon zajlik, személyes szavazás nincs.

A tiszás jelölteket több cikkünkben mutattuk be: írtunk arról, hogy kik mérkőznek meg a Tisza jelöltállítása során a párt legismertebb arcaival és hogy a 2022-es választáson a jelenlegi képviselők milyen eredménnyel győztek a választókerületeikben. Ebben a cikkünkben azt szedtük össze, hogy kik indulnak azokban a választókerületekben, ahol másfél éve az előzetes várakozásokon felül, az országos eredményénél is sokkal jobban teljesített a Tisza, valamint külön írást szenteltünk a budapesti jelölteknek is.