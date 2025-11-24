Egy szatmári településen egy pár évekig elhanyagolta, fizikailag és szexuálisan is bántalmazta hat gyereküket. Az MTI szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség most vádat emelt a férfi és a nő ellen.

A főügyészség közleménye azt írja: a vádirat szerint a vádlottak élettársakként hat, tíz év alatti gyermeket neveltek 2023 júliusáig, a családból történő kiemeléséig. A család az ingatlan egyik szobájában lakott, ahol nyolcan két ágyban aludtak.

A pár a gyermekeik ellátását és nevelését éveken keresztül elhanyagolta, őket fizikailag és szexuálisan rendszeresen bántalmazta. Nem biztosítottak a gyerekeknek megfelelő fűtött helyiséget, az évszaknak megfelelő ruházatot annak ellenére, hogy rendszeresen kaptak ruhaadományokat, ezeket azonban értékesítettek vagy eltüzelték.

A gyermekeiket éheztették, iskolába és óvodába rendszertelenül, többnyire elhanyagoltan járatták. Gyakran hagyták őket otthon vagy az utcán felügyelet nélkül, illetve őket küldték a rokonokhoz, ismerősökhöz pénzt, élelmiszert, vagy dohányárut kérni, közölte a bíróság.

A gyerekeket vesszővel, bottal és szíjjal rendszeresen bántalmazták, többször a lakóház mögötti ólba zárták be, valamint szexuális erőszakot is át kellett élniük mindkét szülő részéről.

A főügyészség a szülőket a hat gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak minősített esetével és kiskorú veszélyeztetésével vádolja. Az apával szemben beismerés és tárgyalásról lemondás esetén a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége nélkül húsz, míg a nővel szemben tizenöt év fegyházbüntetést indítványoztak.