Tanúként hallgatták meg azt a nőt, aki új férjével együtt elköltötte a nyaktól lefelé lebénult fia 164 millió forintos kártérítését

Meghallgatta a Pesti Központi Kerületi Bíróság azt a nőt, aki új férjével együtt elherdálta azt a 164 millió forintot, amit a nyaktól lefelé lebénult fia, Tamás kártérítésként kapott munkahelyi balesete után. A Blikk írása szerint a nyomozás során a hatóságok feltárták, hogy a nő és a férfi három nagyobb értékű házat, két nagy értékű kocsit és egy quadot is várásolt Tamás pénzéből, annak tudta nélkül, a férfi emellett közel 50 millió forint értékben vásárolt használati tárgyakat és ingóságokat saját maga, valamint a hozzátartozói számára.

Tamás az anyját nem, csak annak új férjét, D. Attilát jelentette fel. Mivel a sértett nem élt magánindítvánnyal, a nő meggyanúsításának lényegében törvényi akadálya is keletkezett, ezzel együtt az asszonyt most mégis meghallgatták az ügyben, tanúként idézték be a bíróságra.

Tamás vett egy lakást a XVII. kerületben, ami az én és a férjem nevére került, magának pedig egy házrészt. 24 órás felügyeletre szorul, és az állapota miatt az én kártyámra került az összeg. Társkártyám volt nekem és a férjemnek is, akinek a fiam kártérítése után teljesen elment az esze. Mindig megbízhatatlan volt, ezért először a kártyáját lekorlátoztam napi 300 ezer forintra, majd letiltattam. Tamás nem tudott arról, hogy a férjemnek is van társkártyája. Először nem volt lehetőségem megmondani, aztán pedig már nem mertem

– idézi a Blikk az asszonyt, aki elmondta azt is, végül semmi pénzük nem maradt. Amikor a pénz elfogyott, eladták a két korábban vásárolt ingatlant, majd azt az összeget is elköltötték.

A megkárosított férfi, Tamást videóhíváson keresztül, az otthonából kapcsolták be a tárgyalásra. Elmondta, hogy valóban utólag tudta meg, hogy az anyja a nevelőapjának is adott társkártyát, amit később nem mert elmondani neki. A férfi szerint az új férj az anyját is átverhette, az ügy nyomozói szerint viszont a nő is sáros az ügyben.