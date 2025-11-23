A nap legfontosabb hírei – 2025. november 23.

Az Egyesült Államok várhatóan változtat a sokat vitatott béketerven
Donald Trump: Ez nem az utolsó ajánlatom
Az amerikai elnök egyszerre kritizálta Zelenszkijt és Magyarországot
Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek Ukrajna támogatásával kapcsolatban
Magyar Péter megosztott néhány részadatot a Tisza előválasztásának első köréről
Elárulta a Fidesz, ők mikor nevezik meg az egyéni jelöltjeiket
Elsírta magát egy korábban a Szőlő utcában dolgozó férfi, amikor arról beszélt, mekkora hatalma volt Juhász Péter Pálnak