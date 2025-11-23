a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. november 23.

Fabrice COFFRINI / AFP
admin Rugli Tamás
2025. 11. 23. 20:50
Fabrice COFFRINI / AFP

Az Egyesült Államok várhatóan változtat a sokat vitatott béketerven

Donald Trump: Ez nem az utolsó ajánlatom

Az amerikai elnök egyszerre kritizálta Zelenszkijt és Magyarországot

Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek Ukrajna támogatásával kapcsolatban

Magyar Péter megosztott néhány részadatot a Tisza előválasztásának első köréről

Elárulta a Fidesz, ők mikor nevezik meg az egyéni jelöltjeiket

Elsírta magát egy korábban a Szőlő utcában dolgozó férfi, amikor arról beszélt, mekkora hatalma volt Juhász Péter Pálnak

Sorsoltak a hatos lottón

Forma-1: Mindkét McLarent kizárták Las Vegasban

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Megfelelő lépésekkel akár fél év után el lehet hagyni a vérnyomáscsökkentőket”
Pacsirtahangú szomszéd lányból a független nők példaképe – a ma 33 éves Miley Cyrus pályája képekben
Magyar Péter: Hogyan is lenne esélye Menczer Tamásoknak, Pócs Jánosoknak iskolaigazgatók, gyermekorvosok ellen?
„Miért csinálunk magunkból hülyét?” – Majka az X-Faktor élő adásában szólt be Curtisnek
Rubio: Óriási előrelépést tettünk a béke felé, az amerikai elnök meglehetősen elégedett
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik