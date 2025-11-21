Hadházy: 1,1 milliós bőrönddel utazott a honvédelmi miniszter a fapados repülőn

Hadházy Ákos most Szalay-Bobrovniczky Kristófról közölt egy képet a Facebook-oldalán, a fotón pedig a honvédelmi miniszter egy Louis Vuitton bőrönddel látható. A bejegyzés szerint a tárcavezető bőröndje újonnan 1.145.400 forintba kerül.

A független országgyűlési képviselő egyébként még kedden hívta fel a figyelmet arra, hogy Szalay-Bobrovniczky Kristóf is a Ryanair fapados járatával jött haza vasárnap este Londonból, „egy snassz, százezer forintos kézitáskát szorongatva az ölében”.

Nos, megnyugodhatunk, mert kaptam egy fotót arról, ahogyan a gép előtt a sorban várakozva a hozzá méltó Lois Vuitton bőröndjével pózol. Utána be kellett tennie a poggyásztartóba

– fogalmazott a posztban Hadházy. A képviselő kiemelte, hogy egy gyermekvédelemben dolgozónak körülbelül 8 hónapot kellene ezért az összegért dolgoznia.

A kormány egyik leggazdagabb embere

Szalay-Bobrovniczky a kormány egyik leggazdagabb emberének számít, az egykori századvéges vezető tulajdonában volt (legalábbis névleg) többek között a Magyar Vagongyár, egy cseh repülőgépgyár, és a kaszinókoncessziót is ő kapta meg Andy Vajna halála után. Ezeket azonban a miniszteri kinevezése után átadta más NER-közeli üzletembereknek.