Az erkélyről hajította párja után a nyulat, a férfi akkorát rúgott bele, hogy az állat elpusztult – itt az ítélet

2025. 11. 21. 16:36
Dühében a barátja után hajította az erkélyről az ajándékba kapott házinyulat egy kecskeméti nő. A férfi akkorát rúgott a szerencsétlen állatba, hogy az elpusztult. A Kecskeméti Járásbíróság már az előkészítő ülésen ítéletet hozott az állatkínzással és garázdasággal vádolt párra.

A Kecskeméti Törvényszék közleménye szerint az elkövetők párkapcsolatban éltek egymással a cselekmény idején, amely során a férfi egy barna színű nyulat ajándékozott a nőnek.

A pár még május elsején délután veszett össze egymással, emiatt a férfi elhagyta a lakást. Ezt követően a nő magához vette a párjától kapott házi nyulat, majd az első emeleti lakásuk erkélyéről a házból éppen kilépő férfi felé hajította az állatot. A férfi felvette a földről a nyulat, majd nagy erővel belerúgott, amitől az állat több métert repült.

A közelben lévő pizzéria egyik vendége odament a földön fekvő nyúlhoz, ám mire egy kartondobozba tette, hogy segítséget nyújtson, addigra elpusztult a nyuszi. Az elkövetők erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen. A férfi és a nő is beismerte a bűnösségét, és mind a ketten lemondtak a tárgyalás jogáról is.

A bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően 10 hónap fogházra és egy év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit, míg a nő 600 ezres pénzbüntetést kapott. A nő tudomásul vette a döntést, míg a férfi  és védője a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

