Épségben megtalálták a meztelenül eltűnt hétéves autista kisfiút

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 20. 21:05

Épségben és egészségesen megtalálták azt a hétéves autista kisfiút, aki csütörtök délután tűnt el Lajosmizsén

– mondta megkeresésünkre Horváth Erika, a Bács-Kiskun-Vármegyei Rendőr-kapitányság sajtóreferense, hozzátéve, hogy rengetegen segítettek kollégáiknak a gyermek megkeresésében, és köszönik a segítségüket. Hozzátette, a rendőrség holnap további részleteket közöl a történtekről.

Ahogy arról korábban beszámoltunk. csütörtökön délután meztelenül szaladt ki a házból egy hétéves kisfiú egy Alsólajoson lévő tanyán. A rendőrök és az önkéntesek hatalmas erőkkel keresték a gyereket a környékbeli erdős területen. Az óriási összefogásnak hála a gyermek épségben előkerült.

Az egyik helyi Facebook-csoportba egy fotót is feltettek a megtalált gyerekről. Mellé azt írták, hogy a kisfiú nagyon jól érzi magát, fürdött és jól van.

