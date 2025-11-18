bántalmazásbűnügykülönös kegyetlenségm35-ös autópálya
Belföld

Véresre verte párját egy férfi az M35-ös autópálya Pródi pihenőjében, a lábán is alig álló nő egy kamionostól kért segítséget

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 18. 11:29

Brutálisan összeverte a 40 éves párját egy ukrán férfi hétfőn hajnalban az M35-ös autópálya Pródi pihenőjében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a kétségbe esett, vérző nő egy kamionostól kért segítséget a pihenőben.

Azt írták, hogy az ukránul beszélő nő nagyon zaklatott volt, az arca pedig több sebből vérzett és alig tudott a lábán állni. A sofőr azonnal hívta a rendőrséget, majd próbálta megnyugtatni az asszonyt. Az agyba-főbe vert 40 éves nőt súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők.

Később kiderült, hogy a nő nem sokkal korábban összevitatkozott a barátjával, aki kíméletlenül ütni-verni kezdte, aztán, mintha semmi sem történt volna, továbbindultak. A férfi megállt a pihenőhelynél, és ekkor tudott segítséget kérni a félelemtől ziháló áldozat.

A rendőrök a helyszínen elfogták a 39 éves ukrán férfit. A különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértéssel gyanúsított férfit őrizetbe vették, majd letartóztatták.

