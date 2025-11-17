riasztásviharhungaromet
Belföld

Riasztást adtak ki zivatarok, villámlás, jégeső miatt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 11. 17. 15:48
Szajki Bálint / 24.hu

Zivatarok veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei járásra a HungaroMet Zrt. hétfő délután. Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye riasztás által érintett járásaiban a következő órákban hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A HungaroMet Zrt. hétfőre kiadott figyelmeztető előrejelzése szerint délután egy átvonuló hidegfront mentén, valamint annak előterében alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket elsősorban viharos széllökés, apró szemű jég, illetve intenzív csapadék kísérhet.

Késő estére lecseng a zivatartevékenység, de az esti órákban egyre nagyobb területen, elsősorban a Dunántúlon viharossá fokozódhat az északnyugati szél. Északnyugaton a napi csapadékösszeg jellemzően 20, a határhoz közeli területeken néhol 30 mm felett alakulhat.

Fokozottan figyeljenek

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, vihar idején az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében. Azt tanácsolják, hogy ha valakit autóvezetés közben ér a felhőszakadás, akkor lassítson, vagy lehetőség szerint álljon meg, amíg a heves zivatar elvonul.

Azt kérik, ha valaki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezze a 112-es segélyhívón.

(MTI)

