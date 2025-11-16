Megvan a konkrét időpont, hogy mikor jelenti be Tisza a képviselő-jelölt aspiránsait

November 17-én este 7 órakor mutatja be a Tisza azokat jelentkezőket, akikre szavazni lehet majd a Tisza képviselő-jelölt választásán – derült ki a párt Facebook-oldalára kikerült bejegyzésből.

A menetrend szerint hétfőn három-három jelöltet mutatnak be a 106 választókerületben, majd november 23-án és 24-én lezajlik az első körös szavazás a Tisza közösség regisztrált tagjai számára. A következő két napban lesz a második körös szavazás minden választópolgár számára, majd november 30-án kiderülnek a végleges jelöltek.

Magyar Péter pártelnök korábban azt írta, a nagyközönség is megismerheti jelölteket, vagyis