A következő élő közvetítés része Orbán a védőpajzsról: Trianonban egy olyan Magyarországot hoztak létre, amely életképtelen

Orbán Viktor: Akit külföldről fizetnek, az nem szuverén ember, és azokkal nem kell beszélgetni

admin Rugli Tamás
2025. 11. 15. 12:39
A színpadon Orbán Viktor a kormánypárt győri dpk-gyűlésén, ezúttal nem egyedül, hanem Váczi Gergő társaságában, ő kérdezi a miniszterelnököt a megjelentek előtt.

„Lassan egyre jobb üzlet lesz ez” – szólalt meg elsőként a miniszterelnök, utalva arra a firkára, amit a Rónai Egonnak adott interjúja közben vetett papírra a miniszterelnök. Váczi Gergő szerint erről a firkálásról több szó esett a nyilvánosságban, mint arról, amit Orbán egyébként az interjúban elmondott, erre azt mondta Orbán, „a szokatlan mindig izgalmasabb, mint a mély vagy okos gondolat, ehhez hozzá kell szoknunk”.

Aztán egy hirtelen témaváltással Orbán kijelentette, az az újságíró, „akit külföldről fizetnek, az nem szuverén ember, és azokkal nem kell beszélgetni”, de kitiltani azért nem kell őket – utalva arra, hogy a kormánytól független sajtó képviselőit is beengedték ezúttal a gyűlésre.

„Nemzeti szuverenitás ügyben én nem ismerek tréfát” – szögezte le a miniszterelnök, aki szerint a jelenlévő nem kormánypárti sajtó majd megírja, ami nem történt meg.

