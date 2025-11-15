Orbán: Nem érdekel az oroszok elnöke ebből a szempontból

Az Európai Unió kerül most szóba, amely a háború kirobbanása óta folyamatosan pénzzel, fegyverrel segíti Ukrajnát, 2022 óta összesen 190 millió euró értékben. Miközben Magyarország maximum a humanitárius segélyekre korlátozza a tevékenységét, a fegyverszállítást kifejezetten ellenzi. Váczi Gergő felhozta, hogy a kormánnyal kritikus hangok szerint összecseng a magyar kormány kommunikációja az orosz állásponttal, miszerint a fegyverszállítások a háború elhúzódásához vezetnek.

Nem érdekel az oroszok elnöke ebből a szempontból, az az ő dolga

– jelentette ki erre Orbán, hozzátéve, hogy ő csak a magyar érdeket hajlandó képviselni, arról nem tehet, ha ez éppen összecseng valaki más érvelésével is.

A műsorvezető az ukrán kormányzat legutóbbi korrupciós botrányát hozta fel, azt pedzegetve, hogy belebukhat-e ebbe Zelenszkij, és változhat-e ennek hatására az EU Ukrajna-politikája. Orbán szerint ezek részletkérdések csak. Az igazi kérdések szerinte a következők:

van-e esély arra, hogy az orosz-ukrán háború háborús fenyegetést jelentsen a mi életünkre? Orbán szerint igen.

Van-e esélye Magyarországnak, hogy egyedül békét teremtsen? Orbán szerint nincs.

Ha ez így áll, ki tudunk-e maradni egy európai háborúból? Orbán, állítása szerint ezzel a kérdéssel kel és fekszik.

Mint mondta, Tisza István és Horthy Miklós is ki akart maradni az I. majd a II. világháborúból, semmi közünk nem volt azok kirobbanásához. Most az a kérdés, elég okosak vagyunk-e, hogy most ki tudjunk maradni.

Van-e elég tartásunk a németekkel szemben, ha ne adj’ Isten ők akarnak megint háborúzni?

– elmélkedett a miniszterelnök.