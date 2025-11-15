Orbán: Nekem is össze kell szednem magam

Orbán szerint a 2010 óta elvégzett munka esélyt ad arra, hogy kimaradjunk a háborúból, de neki magának is „össze kell szednie magát”.

Orbánnak állítása szerint van némi önbizalomhiánya a saját szakmájában – ahogy feltételezhetően mindnekinek –, de ha hiszünk abban, hogy nagy dolgokra vagyunk képesek, és nem feledkezünk bele a saját sikereinkbe, akkor olyan dolgok is kisülhetnek ebből, mint az, hogy az ember az amerikai elnök mellett ül.

Itt tértek rá a felek a washingtoni találkozóra, Váczi Gergő leginkább azt szerette volna megtudni, hogy az ukrajnai békével kapcsolatban milyen megoldásokat talált Trump és Orbán a Fehér Házban. Orbán szerint a legfontosabb kérdés, hogy a háborúzó felek akarnak-e békét, és erre a válasz az, hogy nem. „Én voltam mindegyiknél” – elevenítette fel, hogy tavaly Volodimir Zelenszkij urkán, és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozott.

Mivel sem az ukránok, sem az oroszok nem akarnak békét, ezért a nagyhatalmakat kell szerinte rávenni, hogy bírják rá a feleket a békekötésre. Ukrajnával szerinte könnyebb dolguk van, mert Ukrjana megszűnt szuverén országnak lenni, Ukrajna azért van, mert a nyugatiak akarják, hogy legyen”. Az ukránok szerinte az ukránok 2022-ben angolszász nyomásra nem kötöttek békét az oroszokkal Isztambulban, ami csak felpaprikázta az oroszokat. Most az a feladat, hogy rávegyék valahogy az oroszokat arra, hogy mégis hajlandók legyenek békét kötni, de nehéz ügy ez, mert Moszkva szerint az idő nekik dolgozik.