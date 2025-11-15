kormányorbán viktorgörbicz anitagyűlés
Kordonok, tiltakozók molinókkal és mindenütt biztonsági emberek – Győrbe várják Orbán Viktort

Átvizsgálják a csomagokat, az övet is levetetik

Mohos Márton / 24.hu
admin Papp László Tamás
2025. 11. 15. 09:52
Mohos Márton / 24.hu

Átvizsgálják a csomagokat, az övet is levetetik. Az újságírókat a közönségtől elkülönített részbe terelik, ott kell várakozni. A szervező azt mondta, most használjuk a WC-t, mert később nehezebb lesz. A sajtóváróba kísérnek, miközben az újságírók csoportján Menczer Tamás siet át.

