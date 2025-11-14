kossuth rádióminiszterelnökorbán viktorpercről percre
A következő élő közvetítés része Orbán: Az egyetlen miniszterelnök vagyok egész Európában, aki tud beszélni az orosz elnökkel

Orbán: A húst levágták a csontomról az ellenzéki képviselők

admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 14. 07:46

Orbán azt mondta, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nem csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaságnak – mondta az LNG- és atomenergia-megállapodásokról. Azt állította, hogy öt éves cseppfolyósgáz-vásárlásról állapodtak meg. Öt év alatt 45 milliárd köbméter gázra van szüksége, és ez idő alatt 2 milliárdot fognak venni az amerikaiaktól.

Senki nem emlékszik rá, de a húst levágták a csontomról az ellenzéki képviselők, amikor megépíttettük a szlovák–magyar interkonnektort

– mondta Orbán Viktor, aki szerint minden irányból megépítették a szükséges gázvezetéket. Magyarország szerinte zömében ma Oroszországtól veszi a gázt, a MOL pedig az olajat, de rendelkezünk más kiegészítő kapacitásokkal, mondta a miniszterelnök az energetikai diverzifikációról.

