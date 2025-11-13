hal melindaorbán viktorjegyzetpszichológia
Hal Melinda: Orbán Viktor pszichológiai guru

Orbán Viktor Facebook oldala
admin Farkas György
2025. 11. 13. 11:51
A Nemzeti Mentál Pajzsot jegyző szakpszcihológus méltatta a kormányfő módszerét.

Hal Melinda klinikai szakpszichológus közösségi oldalán mondta el véleményét Orbán Viktorról, illetve egyedi jegyzetéről. Úgy fogalmazott, hogy szerinte a kormányfő

egy pszichológiai guru!

A MCC Tanuláskutató Intézetének vezető kutatója úgy véli: a mininiszterelnök egy olyan jól működő mentális stratégiát mutatott be, ami növelheti a versenyképességet, és amit mindenki elsajátíthat.

„Orbán Viktor azonban nem csak a világ egyik legjobb stratégája, hanem még ennél a képességénél is jobb a humora! Már ha meg akarjátok fejteni a jegyzet tartalmát” – írta a videóhoz. A Drogellenes Digitális Polgári Kört alapító Hal Melinda onnan is ismert, hogy ő vezeti azt a Nemzeti Mentál Pajzs Programot, amelyhez Varga Judit volt igazságügyi miniszter gyermekjogi védnökként csatlakozott.

Módszerével maga Orbán Viktor is nagyon elégedett. A kormányfő újabb videót posztolt.

Alusisakokat elő! Mindent a híres jegyzetről

Ezt követően gyakorlatilag megismételte mindazt, amit a Blikknek mondott, hogy ezek nem rajzok, hanem egy új, sajátos nyelvnek a lenyomatai, amit csak ő tud értelmezni, így az se gond, ha elveszíti a papírt, mert „senki sem tudja, hogy mi van ráírva”.

