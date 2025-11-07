buzás-hábel gézapécs pridevádemelésamnesty international magyarország
A propagandasajtó szerint vádat emelhetnek a Pécs Pride főszervezője ellen

2025. 11. 07. 13:40
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság lezárta a Pécs Pride miatt indult nyomozást, és a kormány szolgálatában álló propagandatermékek szerint vádemelést javasol az esemény főszervezője ellen. Az Amnesty International Magyarország tájékoztatása szerint

erről sem a főszervezőt, Buzás-Hábel Gézát, a Diverse Youth Network igazgatóját, sem az ügyvédjét nem értesítették. A pécsi emberi jogi aktivistát képviselő civil szervezetek felháborítónak tartják ezt az eljárást, és bejelentést tesznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bűnügyi személyes adat kiszivárogtatása miatt.

Ez az ügy valójában egy politikai indíttatású eljárás, amelynek a célja, hogy elijesszen mindenkit a békés gyülekezéshez való jogának gyakorlásától, és attól, hogy kiálljon a számára fontos értékek mellett,

közölte az Amnesty, hozzátéve, hogy „az V. Pécs Pride-ra, ahol minden eddiginél több ember állt ki békésen a gyülekezési jog korlátozása ellen és a kisebbségek, így az LMBTQI és a roma közösség jogegyenlősége mellett”. Az esemény főszervezőjét korábban gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség.

Az előzetesen betiltott pécsi Pride-ról írt tudósításunk itt olvasható el.

