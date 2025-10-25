pécs pridegyanúsításbuzás-hábel gézagulyás gergely
Gyanúsítottként hallgatják ki a Pécs Pride szervezőjét, miután Gulyás Gergely tagadta, hogy megtartották a felvonulást

Mohos Márton / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 10. 25. 07:55
Mohos Márton / 24.hu

Gyanúsítottként hallgatják ki a Pécs Pride szervezőjét jövő kedden, október 28-án – vette észre a NépszavaBuzás-Hábel Géza a Diverse Youth Network igazgatója mellett az Amensty International Magyarország és a Helsinki Bizottság szervez szolidaritási tüntetést, ennek az eseménynek a felhívásából derült ki, hogy a férfit beidézték a pécsi rendőrkapitányságra.

Felháborítónak tartjuk, hogy Gézát és rajta keresztül minden olyan embert, aki ki akar állni a szexuális és nemi kisebbségek jogaiért büntetőeljárással és büntetéssel fenyegetnek

– fogalmaztak a civil szervezetek a felhívásukban. Azt írták, hogy a Pécs Pride szervezője nem követett el semmit, csak élt az emberi jogaival és megszervezte a felvonulást, amely minden idők legnagyobbika volt a pécsi szivárványos menetek történetében. Buzás-Hábel Géza szerintük „a bátorságáért elismerést és kitüntetést érdemelne, nem büntetést”.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Pécs Pride után a Kormányinfón lényegében letagadta, hogy Pride-ot tartottak volna, amikor a 444 rákérdezett, mi a véleménye a kormánynak arról, hogy a második Pride-ot is megtarthatták a törvényi tiltás ellenére is, és a pécsi felvonulás résztvevői rendőri biztosítással vonulhattak.

Engem elkeserít az, hogy a felvonulókat legalább szabálysértés elkövetésével vádolja. Én ebben visszafogottabb lennék, mert én úgy tudom, hogy ott két bejelentett, a gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényre vonatkozó szándék volt, és az egyiket a rendőrség és a bíróság is elutasította, a másikat helyben hagyta. Vélelmezem, hogy akik felvonultak, azok a másikon vonultak fel, szemben önnel, aki jogsértést vélelmez

– válaszolt akkor újságírói kérdésre a miniszter.

