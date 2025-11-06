Szentmártonkátai vonatbaleset: a sofőrnek nem volt jogosítványa, egy helyi nő 17 éves fia meghalt, 18 éves lánya élet-halál közt van

Ha nem megy át, akkor a gyerekem élne

– nyilatkozott az RTL Híradónak az anya, akinek 17 éves fia meghalt, 18 éves lánya pedig élet-halál között van a szentmártonkátai tragédiát követően.

A lánynak sérült a lépe és a tüdeje is, az orvosok altatásban tartják. Anyja arról beszélt, csak reménykedni tud a felépülésében.

Mint ismert, öten haltak meg abban a szörnyű balesetben, amely kedd este, egy vasúti átjáróban történt Szentmártonkáta külterületén. Kiderült, az autót vezető 24 éves sofőrnek nem volt jogosítványa. A Blikk szerint a fiatalok éppen azt ünnepelték kedden, hogy az autót vezető K. Zoltán három hét haladékot kapott korábbi közlekedési bírságának kifizetésére.

Egy buliból tartottak hazafelé, és bár piros volt a lámpa, a 24 éves sofőr nem törődött ezzel, és a leengedett sorompót kikerülve akart átmenni a síneken. Őt hatéves fia és várandós felesége gyászolja. Édesapja szintén a Blikknek azt mondta, egy fia volt négy lány mellett, és magát is hibásnak tartja, hogy mindent megengedett neki.

Most meg elveszítettem. Sajnos én is megtudtam, hogy tegnap este ünnepeltek, buliztak, nem tartom kizártnak, hogy ittak. Zolinak voltak gondjai a közlekedési rendőrökkel, meg is kérdeztem őket, hogy tegnap este igazoltatták-e vagy üldözték-e a fiamat, de állítólag nem történt ilyesmi. Zoli még 8:20-kor felhívott, hogy minden rendben, kicsit ünnepelnek három barátjával – köztük egy 15 éves sráccal és két lánnyal. Több helyen is jártam már, ahol mesélték, hogy valóban fogyasztottak alkoholt. Hogy Zoli ivott-e vagy sem, azt nem tudom. Nagyon szeretett vezetni, gyorsan vezetett, de ittasan soha. Itt most az egész falu gyászol. Nem tudom, hogy fogok a szomszédom szemébe nézni, mert annak a 30 éves fia is ott halt meg, abban az autóban, amit én vettem a Zolinak

– mondta.

A legfiatalabb áldozat egy 15 éves fiú, a bátyja azt mondta, nem képes feldolgozni a tragédiát.

A falubeliek szerint megmagyarázhatatlan, hogy a férfi miért kerülte ki a sorompót, és miért hajtott fel a sínekre, amikor jól tudta, hogy itt ötpercenként haladnak át a vonatok, ráadásul hatalmas sebességgel. Ez a pálya a 100 km/óra feletti tempót is bírja, pont egy ilyen vonat elé hajtott fel.

Az autó roncsait mintegy 150 méterre sodorta el a vonat.