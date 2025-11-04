Semjén a Szőlő utcai ügyről: Kíváncsi vagyok, ez hogy történhetett meg

Botrány, ami a Szőlő utcában történt

– mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn a parlament igazságügyi bizottságának meghallgatásán ellenzéki politikusok kérdésére válaszolva. Semjén azt mondta, Juhász Péter Pál egy infernális figura, és „az, hogy prostituáltakat futtatnak bármilyen intézményben, és ez az ember ott lehet több mint egy évtizede, ez egy vérlázító botrány”, írja a Telex.

Semjén megismételte, hogy az ügy kirobbanása előtt se a Szőlő utcai gyermekotthonról, se Juhász Péter Pálról nem volt semmilyen ismerete, soha nem járt az otthonban.

Juhász Péter Pállal nemcsak hogy nem találkoztam, azt sem tudtam, ki ő

– mondta, hozzátéve, hogy felületes ismeretei vannak az ügyről, amiket a sajtóból szerzett.

Arra a kérdésre, hogy a parlamentben miért mondta azt, tíz éve zajlik a nyomozás a Szőlő utca ügyében, miközben ezt kormányzati szereplők tagadták, azt mondta, ő Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakértő nyilatkozatát olvasta, abból származott a tíz éve tartó nyomozásról szóló információ. Később tudta meg, hogy ez nem igaz.

Semjén kritikákat is megfogalmazott. Arra, hogy Juhász ilyen régóta futtat intézményi fedezés alatt lányokat, azt mondta, „kíváncsi vagyok, ez hogy történhetett meg”. Szerinte „botrány, hogy egy évtizeden keresztül ezt a figurát nem tudták börtönbe juttatni”, de azt eredménynek látja, hogy az átvilágítás miatt mostanra előzetesbe került.

Azt is elmondta, hogy nem vonná vissza Nagy Feró Kossuth-díját. Nem ért egyet Nagy Feró kijelentéseivel, mert szerinte egyetlen emberi lényt sem lehet tárgyként kezelni. Szerinte nem szabad a kitüntetési rendszerbe belevinni a visszavonás lehetőségét. „Ha ebbe belemegyünk, akkor olyan végtelen vita kezdődik”, amit semmilyen módon nem lehet jól lezárni, mondta.

Szóba került Hilarion pátriárka ügye is, akit volt titkára szexuális zaklatással vádol, és Semjén korábban többször találkozott vele. Erre Semjén azt mondta:

Ez a munkám, ezért fizetnek.

Amivel az egyházügyekért felelős miniszteri feladataira gondolt. Azt is elmondta, hogy az ő lakásán soha nem járt ortodox egyházi vezető, és ő csak egyszer járt Hilarion rezidenciáján, amikor egy zenei bemutatón vettek részt a feleségével. Semjén azt is mondta, hogy Hilarion azért kapta meg a magyar állampolgárságot, mert ezt minden, Magyarországra delegált külföldi egyházi vezető kérvényezheti. Az állampolgárság elbírálásakor az érintetteket alávetik egy nemzetbiztonsági átvilágításnak, ennek az eredményét azonban ő miniszterként nem ismerheti meg. Emiatt azt sem tudja, hogy Hilarionnak van-e FSZB-s érintettsége.