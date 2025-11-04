83 biztos, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott és miniszteri biztos segíti a kormány munkáját

Már 8 biztos, 10 miniszterelnöki megbízott és további 26 kormánybiztos segíti Orbán Viktor és kormánya munkáját azzal, hogy Demeter Szilárdot a kormányfő a kulturális nemzetépítésért felelős miniszterelnöki biztossá nevezte ki november 1-jétől, írja a hvg.hu.

Az eddigi hét miniszterelnöki biztos közül öten a 2022-es kormányalakítás évében kaptak feladatot, míg kettőt már idén nevezett ki Orbán. Egyikük Kőnig Róbert gyermeksebész, aki tavasz óta „a betegelégedettség fejlesztéséért” felel.

A lap összegzése szerint a miniszterelnöki megbízottak között régi, ismerős arcok is vannak, például Bakondi György, aki Orbán belbiztonsági főtanácsadójaként időről időre riogat a migránsok okozta veszélyekkel, de megbízott Járai Zsigmond is: az Orbán-kormány volt pénzügyminisztere és a jegybank korábbi elnöke is, aki a csángó–magyar együttműködésért felel.

A miniszterelnöki megbízottakénál is népesebb csapat, összesen 26 kormánybiztos is segíti emellett a miniszterelnök és a kabinet munkáját. Ez a stáb számszerűen valamivel kisebb ugyan, mint az előző kormányzati ciklusé, amikor rekordot jelentő 29 kormánybiztos volt, de a személyeket tekintve mégis nagyobb a mostani, mert annak idején a 29-ből Palkovics László – aki akkoriban ráadásul még innovációs miniszter is volt – egymaga öt kormánybiztos volt egyszerre.

De a kormányzati munkát nemcsak kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok és miniszterelnöki megbízottak segítik, hanem az egyes tárcáknál dolgozó miniszteri biztosok is. Belőlük van a legtöbb, hiszen a 13 minisztériumnál – ideértve a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát is – összesen 39 miniszteri biztos dolgozik. A kakukktojás egyébként éppen a Rogán-féle szervezeti egység, mert ott egy sincs, és szintén nincs miniszteri biztosa a belügyi tárcát vezető Pintér Sándornak, írja a hvg.hu.

Összesen tehát 83 különféle rendű-rangú kormányzati tanácsadó és segítő koordinál és hangol össze. Néhányuk ingyen teszi ezt, de a többség pénzt kap – sőt, sokan a feladat mellé akár 5 fős titkárságot is.