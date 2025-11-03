Magyarország történetének legnagyobb katonai adatlopási botránya miatt menesztették, most hozzá került a hazai űripar felügyelete

A hazai űripar nemzetközi menedzselése is bekerült a Nagy Márton minisztériumához tartozó Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) feladatkörébe. Egy október elején közzétett kormányrendelet szerint szükséges, hogy az állami ügynökséghez helyezzék az űripari termékek és technológiák külpiaci értékesítését, mert így

a vállalatok tevékenységének támogatása rendezett, átlátható és a nemzetközi normáknak megfelelő keretek között

történhet. Az új jogszabály azt a célt tűzte ki, hogy a VEX – kihasználva a két iparág, a védelmi és az űripar közötti szinergiákat – segítse elő a vállalatok versenyképességét és nemzetközi piaci jelenlétét.

Az űripari üzletre az erős kormányzati hátszéllel működő 4iG kapcsolt rá az elmúlt években. A Jászai Gellért által vezetett csoporthoz került a magyar hadiipar számottevő része, és űripari gyártóközpontot is indítottak Fejér megyében, legutóbb pedig arról jelentek meg hírek, hogy százmillió dollárt, átszámítva mintegy 33 milliárd forintot fektetnének be az Axiom Space nevű amerikai űrtechnológiai vállalatba. Ez az a cég, amely június végén eljuttatta a Nemzetközi Űrállomásra Kapu Tibort. A 4iG már évekkel ezelőtt szerződést kötött a VEX-szel arról, hogy a csoport védelmi ipari termékeit népszerűsíti a külföldön.

A 24.hu a napokban számolt be arról, hogy a VEX néhány hónapja megpróbált teljesen kiszipolyozni egy gondjaira bízott fegyverkereskedő vállalatot, amivel a Nemzetgazdasági és Honvédelmi Minisztérium között is konfliktust okozott.