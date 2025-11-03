hadiipari átszervezésmagyar védelmi exportügynökségpachner róbertűripar
Belföld

Magyarország történetének legnagyobb katonai adatlopási botránya miatt menesztették, most hozzá került a hazai űripar felügyelete

Kummer János / MTI
admin Spirk József
2025. 11. 03. 06:00
Kummer János / MTI
A hazai űripar nemzetközi menedzselésével is foglalkozhat a Nagy Márton minisztériumához tartozó Magyar Védelmi Exportügynökség, amelynek vezetője 2,5 milliós fizetésért dolgozik. A cég vezérigazgatója egy olyan szakember, aki a Védelmi Beszerzési Ügynökséget (VBÜ) is irányította – és annak informatikai biztonságáért is felelt –, amikor a VBÜ Magyarország történetének legnagyob katonai adatlopását szenvedte el.

A hazai űripar nemzetközi menedzselése is bekerült a Nagy Márton minisztériumához tartozó Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) feladatkörébe. Egy október elején közzétett kormányrendelet szerint szükséges, hogy az állami ügynökséghez helyezzék az űripari termékek és technológiák külpiaci értékesítését, mert így

a vállalatok tevékenységének támogatása rendezett, átlátható és a nemzetközi normáknak megfelelő keretek között

történhet. Az új jogszabály azt a célt tűzte ki, hogy a VEX – kihasználva a két iparág, a védelmi és az űripar közötti szinergiákat – segítse elő a vállalatok versenyképességét és nemzetközi piaci jelenlétét.

Az űripari üzletre az erős kormányzati hátszéllel működő 4iG kapcsolt rá az elmúlt években. A Jászai Gellért által vezetett csoporthoz került a magyar hadiipar számottevő része, és űripari gyártóközpontot is indítottak Fejér megyében, legutóbb pedig arról jelentek meg hírek, hogy százmillió dollárt, átszámítva mintegy 33 milliárd forintot fektetnének be az Axiom Space nevű amerikai űrtechnológiai vállalatba. Ez az a cég, amely június végén eljuttatta a Nemzetközi Űrállomásra Kapu Tibort. A 4iG már évekkel ezelőtt szerződést kötött a VEX-szel arról, hogy a csoport védelmi ipari termékeit népszerűsíti a külföldön.

Varga Jennifer / 24.hu Kapu Tibor sajtótájékoztatót tart érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án.

A 24.hu a napokban számolt be arról, hogy a VEX néhány hónapja megpróbált teljesen kiszipolyozni egy gondjaira bízott fegyverkereskedő vállalatot, amivel a Nemzetgazdasági és Honvédelmi Minisztérium között is konfliktust okozott.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szabadon engedték az angliai késelés egyik gyanúsítottját
Átírja a valóságot Elon Musk „új Wikipédiája”
Így vált fegyverré a régészet a palesztin–izraeli konfliktusban
Ukrán drónok robbantottak az oroszok egyik fontos Fekete-tengeri olajtermináljában
Gyertyagyújtással emlékeztek a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben elhunyt Süllős Gyulára és családjára
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik