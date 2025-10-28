Nagy Mártonék minden pénzt ki akartak söpörni az állami fegyverkereskedő cégből, mielőtt visszaadják a HM-nek

A nyáron tovább folytatódott a magyar hadiipari osztozkodás a Nemzetgazdasági és a Honvédelmi Minisztérium között. A katonai cégek többsége tavaly év közben az N7 Holdinggal Nagy Márton fennhatósága alá került, majd az év végén bejelentették, hogy a nemzetgazdasági tárca átveszi a Magyar Védelmi Exportügynökség Zrt. (VEX) tulajdonosi jogainak a gyakorlását is.

Néhány hónappal később azonban egy újabb kormányzati döntés született, amely előírta, hogy a VEX egyetlen számottevő bevételt termelő leányvállalata, a hadiipari termékek és fegyverek kereskedelmével foglalkozó Milipol Zrt. kerüljön inkább vissza Szalay-Bobrovniczky Kristóf tárcájához.

A VEX erre a döntésre úgy reagált: ha már elveszik tőle a nyereséges társaságot, akkor az átadás előtt minél több pénzt kiprésel belőle.

Néhány éve még a Milipol volt a hazai fegyverkereskedelmi piac egyik legsikeresebb magáncége, amely a honvédség, a rendőrség, sőt még az Országgyűlési Őrség pályázatain is rendszeresen nyerni tudott. 2020-ban például egy kétmilliárdos katonai lőszerbeszerzési keretmegállapodást sikerült tető alá hozniuk úgy, hogy a kormányzat kartellgyanúra hivatkozva megpróbálta megakadályozni a tendergyőzelmüket.

Akkor még két privát tulajdonos,

Székely Herbert, az 1998-ban meggyilkolt médiavállalkozó, Fenyő János egykori tanácsadója,

az 1998-ban meggyilkolt médiavállalkozó, egykori tanácsadója, és az OTP-vezér, Csányi Sándor azóta elhunyt bizalmasa, Ecsedi Ferenc

örülhetett az üzleti sikernek: 2020-ban 8,8 milliárd forintos forgalom mellett 2,2 milliárdos nyereséget értek el, amit osztalékként ki is vettek a prosperáló vállalkozásukból.

A kormány ezután úgy döntött, nem küzd tovább, hanem inkább felvásárolja a Milipolt.