Sok csalás után új időközi választás volt Tiszaburán, változott a polgármester személye

A korábbi időközi választásokon elkövetett súlyos csalások miatt ismételni kellett a polgármester és a testület tagjainak választását is Tiszaburán.

A Választás.hu legfrissebb eredményei szerint a november 2-i fordulóban Fekete Zsigmond (CiKöSz) lett a polgármester a szavazatok 54,21 százalékával (863).

Vavrik Géza (OFRME), az előző választás nyertese, csak második lett 45,79 százalékkal.

A sajtó már az októberi szavazás előtt két héttel megírta, hogy csalásra készülnek a településen, és a portálnak igaza is lett: október közepén jött a hír, hogy még a polgármester-jelöltek is úgy vélték, jelentős volt azoknak a száma, akiknek a szavazatáért fizettek a jelöltek, vagy támogatóik.

A Helyi Választási Bizottság a szavazás után a panaszokat ugyan elutasította, ám a fellebbezés után a Területi Választási Bizottság az eredményt megsemmisítette, a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat elküldte a rendőrségnek.