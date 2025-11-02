időközi választástiszabura
Belföld

Sok csalás után új időközi választás volt Tiszaburán, változott a polgármester személye

Farkas Norbert / 24.hu
admin Spirk József
2025. 11. 02. 22:05
Farkas Norbert / 24.hu

A korábbi időközi választásokon elkövetett súlyos csalások miatt ismételni kellett a polgármester és a testület tagjainak választását is Tiszaburán.

A Választás.hu legfrissebb eredményei szerint a november 2-i fordulóban Fekete Zsigmond (CiKöSz) lett a polgármester a szavazatok 54,21 százalékával (863).

Vavrik Géza (OFRME), az előző választás nyertese, csak második lett 45,79 százalékkal.

A sajtó már az októberi szavazás előtt két héttel megírta, hogy csalásra készülnek a településen, és a portálnak igaza is lett: október közepén jött a hír, hogy még a polgármester-jelöltek is úgy vélték, jelentős volt azoknak a száma, akiknek a szavazatáért fizettek a jelöltek, vagy támogatóik.

A Helyi Választási Bizottság a szavazás után a panaszokat ugyan elutasította, ám a fellebbezés után a Területi Választási Bizottság az eredményt megsemmisítette, a szavazatvásárlással kapcsolatos bizonyítékokat elküldte a rendőrségnek.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Hidd el, nem jó azt olvasni, hogy Hankó ’Bunkó’ Balázs jön ide fórumot tartani!” – egyetemisták kérdezhették a minisztert
„Ha támadunk, az gyors, kegyetlen és édes lesz” – Donald Trump katonai beavatkozással fenyegeti Nigériát
Akkora csalás volt Tiszaburán, hogy új választást kellett kiírni mára
Megasztár: Tóth Gabi két versenyzője kiesett, egyiküket karon fogta és el is vezette a nyilatkozattétel előtt az adás végén az énekesnő
Spiró, Shakespeare, romantikus kutyák és sehová sem tartó repülőgépek – ezekről olvastunk októberben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik