Egy mozgósítás elől menekülő kárpátaljai ügyvéd autójával áttörte az ukrán-magyar határsorompót

A Kárpáti Igaz Szó számol be arról, hogy még csütörtök este egy Toyota Avensis nagy sebességgel áttörte mindkét sorompót az ukrán–magyar határon, a Nagypalád-Nagyhódos átkelőhelyen, és Magyarország területére hajtott.

Az attakban megsérült egy határőr.

A portál azt írja, hogy az elkövetőt, ha elfogják, 15 évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújthatja a bíróság.

A Kárpáti Igaz Szó a suspilne.media honlapra hivatkozva azt írja, hogy az elkövető Eduard Pukanics kárpátaljai ügyvéd, aki még idén júliusban kijelentette egy videóban, hogy 2022-ben konfliktusba került helyi rendvédelmi szervekkel, miután őt úgymond jogellenesen üldözni kezdték, majd, állítja, idén júniusban erőszakkal mozgósították.

A történtekről az erdélyi maszol.ro is beszámol, a magyar nyelvű oldal videót is mutat a történtekről.

Az esetről a magyar hatóságokat is értesítették.