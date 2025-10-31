vonatnyíregyházarendőrverekedés
Rendőrökre támadt egy ittas férfi a nyíregyházi vonaton, egyiküket majdnem lerántotta a szerelvényről

2025. 10. 31. 10:20

Nem jogerősen két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a 30 éves férfit, aki rendőrökre támadt a a Nyíregyháza és Budapest között közlekedő vonaton – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint október 26-án este a férfi és hatfős társasága ittas állapotban a vonaton utaztak, ahol veszekedéssel és hangoskodással zavarták az utazóközönséget, ezért a jegyvizsgálók a vonaton tartózkodó, a Készenléti Rendőrség állományába tartozó, szolgálaton kívül lévő rendőrök segítségét kérték. A három rendőr az előírásoknak megfelelően szolgálatba helyezte magát, és felszólította a társaságot a jogsértő magatartás befejezésére.

A férfi kérdőre vonta a rendőröket igazolványuk valódiságával kapcsolatban, majd verekedésre hívta őket. Pólóját levette, az egyik rendőrnek dobta, akit azzal fenyegetett, hogy megkeresi a közösségi médiában és megöli.

Miután a vonat megállt a hatvani állomáson, a férfi leköpte a rendőröket, majd egyiküket a lábánál megfogva megpróbálta lerántani a vonatról, amelyet csak a rendőr kollégáinak közbelépése akadályozott meg, majd az elkövető a rendőrök irányába ütött. A nyomozó ügyészség elrendelte az elkövető őrizetét, majd hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt gyanúsítottként hallgatta ki.

A hasonlóan erőszakos és ittas állapotban korábban több bűncselekményt is elkövető férfit az ügyészség a büntetőeljárási törvény eljárásgyorsító intézkedéseit alkalmazva a cselekménytől számított 72 órán belül a Hatvani Járásbíróság elé állította. A bíróság a váddal egyezően elítélte a férfit, és vele szemben 2 év, végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés-büntetést szabott ki, egyidejűleg elrendelte pártfogó felügyeletét – áll a közleményben.

