„Az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül” – kuruzsló bűnszervezetre csapott le a készenléti rendőrség

A KR NNI Nyomozó Főosztály Vagyonvédelmi Osztálya az NVSZ feljelentése alapján két éve kezdett nyomozni a Citonorm+ injekcióval kapcsolatban. A rendőrség által kiadott közlemény szerint a 2018 óta hazánkban forgalmazott készítményről megállapították, hogy nincs engedélye az emberi egészségügyi alkalmazáshoz.

Sőt, az injekció beadása emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amire szintén nem volt szakhatósági engedélye annak a társaságnak, amely ezt forgalomba hozta, majd pácienseiknek be is adták. A nyomozók így az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, valamint bűnszövetségben elkövetett gyógyszerhamisítás miatt indítottak eljárást.

A felderítés során körvonalazódott, kik az elkövetők, és összegyűltek azon bizonyítékok is, melyek egyértelműen alátámasztották a gyanúsítható személyek bűnösségét. Ezek alapján egy szentesi orvos és élettársa még 2018 márciusában elkezdte forgalmazni hazánkban a Citonorm+ injekciót, amit érelmeszesedés gyógyítására ajánlottak betegeknek. Az ilyen típusú vakcina alkotóelemei a magyar törvények szerint gyógyszernek minősülnek, és magyarországi forgalmazásuk engedélyhez kötött. A készítményt illegális gyógyszerellátási láncon keresztül külföldről szerezték be, a pontos összetétele jelenleg nem ismert. A páros a terméket úgy kezdte el egyre szélesebb körben terjeszteni, hogy arra nem volt engedélye.

Miután a férfi meghalt, a nő bevonta az illegális tevékenységébe későbbi bűntársait is, akik egyre több egészégügyi dolgozót szerveztek be. Közöttük voltak orvosok, ápolók és asszisztensek is.

Az injekcióknak nemcsak a beszerzését szervezték meg, hanem a beadását is. Többször előfordult, hogy az oltást olyan személy adta be, aki nem is végezhet ilyen egészségügyi beavatkozást. A társaság ez irányú tevékenysége emberen végzett orvostudományi kutatásnak minősül, amihez szintén nem volt szakhatósági engedélye egyiküknek sem. Az illegális oltóanyagot weboldalon keresztül hirdették, de volt, hogy a páciensek egymástól szereztek tudomást a szerről.

A KR NNI akciót szervezett az NVSZ-szel és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ munkatársaival az elkövetők elfogására. Országszerte egyszerre 30 helyszínen voltak elfogások és kutatások. A nyomozók helyszíni munkáját kiberszakértők és gyógyszerészek is segítették. A művelet során 7070 ampulla Citonorm+ injekciót foglaltak le, valamint számos betegelőjegyzést, feljegyzést, naplózást, dokumentumot. Ezen túl több mint 30 millió forintot, ami bűncselekményből származott, valamint közel 25 millió forint értékű valutát: volt közöttük euró, dollár, svájci frank, szerb dinár, de még román lej is. A forenzikus nyomozók adatokat mentettek a gyanúsítottak és a hozzájuk köthetők számítógépeiről, laptopjairól.

Eddig egy férfit és négy nőt hallgattak ki gyanúsítottként. Az érintetteknek az emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése, gyógyszerhamisítás, illetve kuruzslás miatt kell felelniük. Valamennyien tagadták a terhükre rótt cselekményeket. Szabadlábon védekeznek.