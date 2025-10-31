Egymást váltva, hárman erőszakoltak meg órákon keresztül egy 18 éves nőt Szegeden

Egymást váltva, illetve egy időben erőszakolt meg egy 18 éves nőt Szegeden három férfi, majd egyikük később a közösségi médiában közölte áldozatával, hogy bár senki nem használt óvszert,

nyugodjon meg, nem lesz terhes.

A Rendészeti Államtitkárság posztja szerint a 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchényi térről ragadták magukkal egyikük bérleményébe 18 éves áldozatukat, akihez egy férfi ismerőse csatlakozott.

A fiatal nőn hárman, négy órán keresztül élték ki alantas nemi vágyukat. Az ismerős félelmében nem sietett az áldozat segítségére, elmondása szerint egy számítógépen játszott, és közben mobiltelefonjával készített felvételt a lakásban történtekről.

A borzalmak után ketten kikísérték a lakásból egy buszmegállóba a minden porcikájában meggyötört áldozatot, aki aljas meggyalázásáról fájdalmaiból, orvosi vizsgálatát követően, ismerősétől, majd a közösségi médián keresztül kapott üzenetből szerzett tudomást.

„A rendőrség alig egy nap alatt azonosította és elfogta a gaztett mindhárom gyanúsítottját. A bíróság azóta elrendelte letartóztatásukat” – írták a posztban.