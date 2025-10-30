Több mint két tonna kokaint foglaltak le Dominikán, egy magyar férfi volt a bűnszervezet feje

A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködése nyomán 2,2 tonnányi magyar-szlovák kokainszállítmányt foglaltak le dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok. A bűnszervezetet egy Alicantéban élő magyar férfi volt a feje. Az említett négy ország 580 rendőre 45 helyszínen csapott le egyszerre.

A banda vezetője M. Ferenc volt, akit Németországban fogtak el, és várja a kiadatását. A magyar férfi cégein keresztül a többi között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába.

Az MTI beszámolója szerint a férfi segítségére volt F. Gyula, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és szervezte a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából. Utóbbi férfit – akit a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsít.

A bizonyítékok birtokában a magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) égisze alatt egy Magyarországon létrehozott műveleti központ irányításával 580 rendőr bevonásával 45 helyszínen csaptak le, köztük 13 helyen Magyarországon. A Dominikában lefoglalt 70 milliárd forint értékű kokain mellett a magyar és szlovák nyomozók összesen 370 ezer eurót találtak, illetve Szlovákiában rábukkantak egy illegális cigarettagyárra is, ahol 3,5 millió szál cigarettát és 14 tonna dohányt foglaltak le.

Szlovákiában tíz, Magyarországon pedig két, a bűnszervezethez köthető személyt fogtak el. M. Ferenc a gyanú szerint Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük 60 ezer ecstasy tablettát, 280 kilogramm marihuánát és 40 kilogramm kokaint. Továbbá egy erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert egy korábbi üzlettársának a rokonát székhez kötötte és fegyverrel fenyegette.