bűnügykokainszállítmány
Belföld

Több mint két tonna kokaint foglaltak le Dominikán, egy magyar férfi volt a bűnszervezet feje

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 30. 16:07
police.hu

A magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok együttműködése nyomán 2,2 tonnányi magyar-szlovák kokainszállítmányt foglaltak le dominikai Caucedo kikötőjében az ottani hatóságok. A bűnszervezetet egy Alicantéban élő magyar férfi volt a feje. Az említett négy ország 580 rendőre  45 helyszínen csapott le egyszerre.

A banda vezetője M. Ferenc volt, akit Németországban fogtak el, és várja a kiadatását. A magyar férfi cégein keresztül a többi között banánt, nádcukrot, ruhát és ócskavasat importált Dél-Amerikából, a kokaint pedig a termékek között elrejtve juttatta be Európába.

Az MTI beszámolója szerint a férfi segítségére volt F. Gyula, aki strómanok bevonásával alapított szlovák cégeket a kereskedelmi tevékenység folytatására, illetve tárgyalt a világ legnagyobb konténerszállító cégeivel, és szervezte a szállítmányokat Közép- és Dél-Amerikából. Utóbbi férfit – akit a Nemzeti Adó és Vámhivatal 10 milliárd forint értékű költségvetési csalással gyanúsít.

police.hu

A bizonyítékok birtokában a magyar, a szlovák, a spanyol és a német hatóságok az EUROJUST (Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége) égisze alatt egy Magyarországon létrehozott műveleti központ irányításával 580 rendőr bevonásával 45 helyszínen csaptak le, köztük 13 helyen Magyarországon. A Dominikában lefoglalt 70 milliárd forint értékű kokain mellett a magyar és szlovák nyomozók összesen 370 ezer eurót találtak, illetve Szlovákiában rábukkantak egy illegális cigarettagyárra is, ahol 3,5 millió szál cigarettát és 14 tonna dohányt foglaltak le.

Szlovákiában tíz, Magyarországon pedig két, a bűnszervezethez köthető személyt fogtak el. M. Ferenc a gyanú szerint Magyarországon is több száz kilogramm drogot értékesített, köztük 60 ezer ecstasy tablettát, 280 kilogramm marihuánát és 40 kilogramm kokaint. Továbbá egy erőszakos bűncselekménnyel is gyanúsítják, mert egy korábbi üzlettársának a rokonát székhez kötötte és fegyverrel fenyegette.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Távozik Demeter Szilárd a Közgyűjteményi Központ éléről
Demszky Gábor: Saját koporsójába veri a szöget a kormány
Százhalombatta: Orbán Viktor mégsem zárja ki a külső támadást
A börtön imaszobájában is pásztorórát tarthatott egy börtönőrnő Nagy-Britanniában, akinek a vádak szerint több rabbal is viszonya volt
Semjén Zsolt reagált Hilarion és Nagy Feró ügyére
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik