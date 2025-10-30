Százhalombattai tűzeset: átkerült a nyomozás a Nemzeti Nyomozó Irodához

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) vette át a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól a százhalombattai Mol olajfinomítójában történt tűzeset ügyében elrendelt nyomozást – írja a Magyar Nemzet. A tűzesetet követően a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen, ez a nyomozás került most át az NNI-hez.

Orbán Viktor épp a minap posztolt az ügyről közösségi oldalán, a miniszterelnök azt írta: a nyomozás gőzerővel folyik.

Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar, vagy külső támadás áll a háttérben.

A külső támadást korábban a Mol kizárta, de Orbán emlékeztetett arra: a százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike, illetve felidézte, hogy a lengyel külügyminiszter „azt tanácsolta az ukránoknak, hogy robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket”.

A miniszterelnök azt írta, reméli, nem erről van szó. Ugyanakkor a benzinárak máris megugrottak. A kormányfő ezért Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert azza bízta meg, hogy tárgyaljon a Mol vezetőivel, tegye világossá, a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel, amit egyébként a szakemberek inkább az amerikai szankciók hatásával magyaráznak.